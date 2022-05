Cbf Balducci, ci siamo:

inizia la finale per la A1

PLAYOFF - Domenica alle 16,45 le maceratesi ricevono Mondovì per gara 1 dell'atto conclusivo dei playoff

Domenica alle 16,45 sul palco del Banca Macerata Forum si apre il sipario sul primo atto della Finale Play Off che deciderà la seconda promossa in vivo Serie A1, dopo l’affermazione di Pinerolo nella serie di finale contro Brescia. Di fronte CBF Balducci HR Macerata e LPM BAM Mondovì. Appuntamento a cui la formazione allenata da coach Luca Paniconi si affaccia con entusiasmo e con la positiva serenità di chi sa di essere atteso da un impegno difficile ma di essersi preparato al meglio delle sue capacità. «Ovviamente anche dall’ambiente circostante si percepisce l’importanza dell’impegno – ha dichiarato il tecnico della CBF Balducci – Dagli input, dagli stimoli esterni si avverte un’attesa maggiore rispetto alla tranquillità con la quale abbiamo affrontato questi Play Off e che finora è stata la forza di questo gruppo».

A contendere l’ultimo pass rimasto per l’A1, la LPM BAM Mondovì che in semifinale ha chiuso la serie in due partite, eliminando con autorevolezza una formazione quotata come la Banca Valsabbina Millennium Brescia. «Una squadra che ha vissuto in crescendo questi Play Off – spiega coach Paniconi – La vittoria in semifinale certifica le loro qualità ed il loro stato di forma. Sarà una sfida avvincente e di difficile pronostico, tra due squadre che hanno dimostrato di avere capacità di spingere al momento opportuno ed una buona coralità di gioco». La gara sarà trasmessa in diretta streaming video dal canale Youtube Volleyball World.

