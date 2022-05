Leonilde soffia su 100 candeline

COLMURANO - La cittadina ha festeggiato oggi il secolo di vita della donna, conosciuta per la sua attività nel commercio svolta insieme al marito

5 Maggio 2022 - Ore 20:46 - caricamento letture

Cento anni per Leonilde Francia, oggi a Colmurano si è festeggiato il compleanno del secolo di vita di Nonna Nirde, a farle gli auguri e omaggio di un mazzo di fiori, il sindaco Mirko Mari. Leonilde è una donna la cui vita è stata contraddistinta dalle inesauribili energie e per la particolare disponibilità verso gli altri. Negli anni ’60, insieme al marito Attilio Pazzaglia, è stata la proprietaria di un negozio di alimentari in contrada Coste a Colmurano. Successivamente, nella loro abitazione in viale Edmondo De Amicis, hanno gestito una rivendita di mangimi e cereali. Una presenza importante quella di nonna Nirde a Colmurano anche perché “scrigno” di esperienze e saggezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA