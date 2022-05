Giovane Agorà torna in scena

al teatro Gasparrini di Appignano

SPETTACOLO - L’appuntamento è per sabato alle 21,15 e domenica alle 17,15

Torna in scena, dopo il lungo periodo di sosta per il covid, sul palco del teatro Gasparrini di Appignano, La Giovane Agorà, compagnia teatrale di attori locali uniti da più di 16 anni dalla passione per il teatro. Con grande entusiasmo e dedizione si sono messi alla prova con questo nuovo lavoro teatrale dal titolo “La scatola nera”, emozionante e coinvolgente. Lo spettacolo, in due atti, ironico e spiritoso, mette a confronto il dramma che può scaturire se tutte le verità nascoste di ciascuno venissero svelate, con il dramma quotidiano del “non dire” e del vivere una vita fatta di segreti. Uno spettacolo dove la realtà si mescola con la finzione, esplorando nel profondo le dinamiche dei rapporti con gli altri e prima ancora del rapporto con se stessi.

Il sindaco Calamita e l’Amministrazione Comunale esprimono il loro riconoscimento e il grande entusiasmo per il ritorno sul palco della compagnia appignanese, la quale in tutti questi anni di attività ha saputo portare in paese il teatro nelle sue varie forme, offrendo a tutta la collettività serate con spettacoli di qualità, diffondendo sempre di più la passione e la cultura teatrale. La compagnia La Giovane Agorà ringrazia il pubblico che in tutti questi anni l’ha sempre sostenuta e che ora l’attende con grande trepidazione. L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle ore 21.15 e domenica 8 maggio alle ore 17.15 al Teatro Gasparrini di Appignano. “Vi aspettiamo, sarà bellissimo ritrovarci”.

Info e prenotazioni: telefono e whatsapp al n. 3920777456. Email: glistronati@hotmail.com

