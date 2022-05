Banca Macerata amplia l’organico

«Selezioni per l’assunzione di tre dipendenti»

L'ISTITUTO cerca personale per l’area it (information technology), l’area amministrativa e l’area filiali, come figura commerciale o di addetto/a allo sportello

Continua il piano di espansione di Banca Macerata. «Dopo la chiusura del bilancio con utili ragguardevoli, la ripresa della distribuzione dei dividendi, l’incessante avanzamento dei lavori per la costruzione della nuova sede sociale, e nonostante un contesto storico come quello attuale, caratterizzato da una complicata situazione economico-finanziaria causata dalla guerra tra Ucraina e Russia, Banca Macerata si dimostra ancora in controtendenza rispetto al mercato» e annuncia la propria decisione di assumere tre figure come personale dipendente. «Il personale rappresenta da sempre un fondamentale punto di forza per la Banca – spiega Toni Guardiani, direttore generale di Banca Macerata – e gli ottimi risultati raggiunti nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e dall’incertezza economica di questo periodo storico sono la testimonianza di un vincente gioco di squadra. È per questo motivo che, navigando in controtendenza rispetto a numerosi istituti bancari che in questa fase parlano di chiusure, accorpamenti, fusioni ed esuberi – continua il direttore Guardiani – abbiamo deciso di aprire le selezioni per l’assunzione di tre figure da inserire nell’organico della banca nella direzione generale di Macerata e nelle filiali, alle quali sarà offerto inquadramento con contratto bancario dipendente».

«Gli ambiti per i quali si è avviata la ricerca – precisa Banca Macerata – sono l’area It (information technology), per la quale costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea specialistica in materie informatiche, l’area amministrativa, per la quale costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea specialistica in scienze economiche e/o bancarie, l’area filiali come figura commerciale o di addetto/a allo sportello, per la quale costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea specialistica in scienze economiche e/o bancarie e, solo nel caso della figura commerciale, requisito minimo indispensabile l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede – termina la nota -. Saranno valutate positivamente le esperienze pregresse nell’ambito bancario. Inoltre, la banca presterà particolare attenzione alle candidature pervenute da parte di soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la legge 68/99».

«Stiamo cercando persone che condividano i nostri valori – conclude Guardiani – alle quali offrire la possibilità di inserirsi in un ambiente dinamico e di crescere all’interno di una banca giovane, ma attenta alla professionalità, alla competenza ed alla valorizzazione delle proprie risorse».

Le candidature potranno essere inviate all’indirizzo email lavoraconnoi@bancamacerata.it entro e non oltre il 15 maggio inserendo nell’oggetto della mail “Selezione Area…” e specificando per quale/i area/aree si intende proporre la propria candidatura. Per maggiori informazioni: www.bancamacerata.it oppure 0733250220 e 0733250234.

