Artisti in festa,

donato un defibrillatore

alla Croce verde

IN ATTESA della quarta edizione dell'evento, gli organizzatori capitanati da Luca Ciarpella hanno fatto questa donazione all'associazione di Morrovalle-Montecosaro

5 Maggio 2022 - Ore 17:25 - caricamento letture

In attesa della quarta edizione di Artisti in festa, in programma per inizio settembre 2022, gli organizzatori capitanati da Luca Ciarpella di Lc Eventi, in collaborazione con gli sponsor della manifestazione, hanno donato oggi alla Croce verde di Morrovalle e Montecosaro un defibrillatore, acquistato grazie ai proventi raccolti nella scorsa edizione.

«Siamo felici che questo format – ha detto Ciarpella – oltre ad aver regalato ai partecipanti una serata piacevole tra arte, cibo e musica, abbia concretamente aiutato una importante realtà del nostro territorio, che da anni è a servizio del cittadino e lo fa attraverso l’impegno di tanti volontari. Ringrazio sentitamente i partners dell’iniziativa e tutti quelli che hanno creduto al progetto Artisti in festa. Ci auguriamo continuino a sostenerlo anche quest’anno».

L’evento di arte e solidarietà ha visto lo scorso 9 settembre al ristorante Moretti di Montelupone, la partecipazione attiva sul palco di oltre 50 artisti del territorio e ha avuto come padrino Cesareo, il mitico chitarrista di Elio e le Storie Tese, riscuotendo con la sua cena-spettacolo, numerosi consensi e partecipazione. Un format dove ognuno ha messo a disposizione il proprio talento come dono per gli altri. Giuliano Bruschini, presidente della Croce verde: «Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto che ha il nobile obiettivo di sostenere le associazioni di volontariato, promuovendo l’incontro e la socializzazione con la solidarietà, attraverso momenti di grande convivialità. Ringraziamo ancora Luca Ciarpella e tutto il suo staff perché la loro iniziativa ha permesso l’acquisto di un nuovo defibrillatore, strumento indispensabile per noi operatori di primo soccorso».

