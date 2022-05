Unimc, delegazione

MACERATA - L’udienza privata si svolgerà lunedì 9 maggio alle 12 nella sala clementina del palazzo apostolico ed è stata concessa in seguito alla richiesta dell’ateneo in occasione del 470esimo anniversario della nascita di padre Matteo Ricci. Ci sarà anche una studentessa ucraina che consegnerà al pontefice la borraccia dell'università

Una rappresentanza dell’Università di Macerata incontrerà papa Francesco in Vaticano. L’udienza privata, che si svolgerà lunedì 9 maggio alle 12 nella sala clementina del palazzo apostolico, è stata concessa in seguito alla richiesta dell’ateneo. Una richiesta resa ancora più significativa dalla ricorrenza del 470esimo anniversario della nascita a Macerata di padre Matteo Ricci, gesuita e precursore di quel dialogo interculturale, che Unimc sente come missione e principio ispiratore. «L’università – spiega il rettore Francesco Adornato -, e in particolare le nostra, umanistica da oltre sette secoli, è una comunità di studio, di ricerca e di vita che propone una cultura e un’educazione al cui centro risiede la persona. Com’è scritto nel documento congiunto della Conferenza episcopale italiana e della Conferenza dei rettori delle università italiane, l’università è un ambiente favorevole per promuovere una cultura del dialogo, i cui requisiti sono il rispetto e l’uguaglianza. A partire dai loro valori positivi di amore, speranza e salvezza, le religioni rivestono un ruolo rilevante per gli obiettivi di cooperazione e di pace. Per questo occorre riconoscere il loro contributo alla sfera pubblica, nel quadro di rispetto e collaborazione propri del principio di laicità».

Lo stesso giorno, alle 15, all’altare della cattedra della basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del papa per la Città del Vaticano, insieme al vescovo di Macerata Nazzareno Marconi celebrerà una messa di ringraziamento animata dal coro dell’ateneo diretto dal maestro Gianfranco Stortoni. Il gruppo che si recherà dal papa sarà composto da circa 150 persone, limite indicato dalla prefettura della casa pontificia: ne fanno parte delegati del rettore, studenti e dottorandi, docenti e personale tecnico amministrativo e bibliotecario messi insieme con il criterio della rappresentanza “istituzionale” di tutte le articolazioni dell’ateneo (organi, strutture, uffici). Ci sarà anche una studentessa ucraina che consegnerà al papa la borraccia Unimc.

