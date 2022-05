Tentano di smurare la cassaforte,

ma sono costretti alla fuga:

identificato e denunciato uno dei ladri

CONTROLLI a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Il colpo era stato tentato in un'abitazione di Penna San Giovanni, nei guai un 23enne del Fermano. Una 36enne denunciata per furto in un supermercato. Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Tentano il furto in un’abitazione, ma sono costretti alla fuga. Rintracciato e denunciato uno dei ladri, si tratta di un 23enne del Fermano. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, che nell’ultimo mese e in particolare durante le festività, ha intensificato i controlli sul territorio di competenza.

Il tentato furto era stato compiuto a Penna San Giovanni. Il giovane e due complici erano in entrati in un’abitazione dopo aver forzato un infisso al piano terra e una volta dentro avevano messo sottosopra tutte le stanze. Avevano anche provato a smurare la cassaforte, ma all’improvviso a causa del ritorno dei proprietari, erano stati costretti alla fuga. Erano scappati a bordo di un’auto, lasciando però sul posto numerosi attrezzi da scasso: cacciaviti, punteruoli, mazzette da muratore, dischi da smerigliatrice. Durante le successive indagini i militari, anche grazie alle immagini delle telecamere comunali, alle testimonianze e agli elementi raccolti, sono riusciti a risalire all’identità di uno dei tre. Il 23enne appunto, che è stato quindi denunciato.

A Tolentino, invece, è stata denunciata per furto una 36enne perché era entrata in un supermercato in contrada Rancia, aveva preso dei generi alimentari, li aveva nascosti nella borsa e aveva tentato di andarsene senza pagare. Sempre in città sono state anche ritirate due patenti: la prima a una donna trovata con un tasso di alcol pari a 0,67, la seconda a un giovane che rimasto coinvolto in un incidente era poi risultato positivo alcoltest con un tasso di oltre tre volte superiore al limite di legge. Per lui è scattata anche la denuncia

A Monte San Martino, i carabinieri hanno fermato un uomo di Fermo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di restare nel comune di residenza. E’ stato segnalato alla procura. Mentre a Loro Piceno è finito nei guai un ragazzo che si era rifiutato di farsi identificare e di fornire i propri documenti. Infine a Belforte denunciato e multato un uomo perché, trovato alla guida di un’auto, ha esibito una patente straniera risultata falsa. Il mezzo è stato anche sottoposto a fermo amministrativo.

