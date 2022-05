“Giornate Ida 2022”,

alla scoperta del centro storico

con gli itinerari d’ascolto

MORROVALLE - L'iniziativa in programma nel prossimo fine settimana, la città è una delle cinque d’Italia coinvolte nel progetto

3 Maggio 2022 - Ore 16:23 - caricamento letture

Andranno in scena nel prossimo fine settimana le “Giornate Ida 2022” e Morrovalle sarà una delle cinque città d’Italia coinvolte nel progetto. L’associazione Look Up Aps organizza per domenica 8 maggio nel centro storico cittadino due “Itinerari d’ascolto”, uno alle 11 e uno alle 17,30, con partenza da Porta Alvaro-piazza Giacomo Matteotti. “L’altro Morro”, questo il nome dell’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Morrovalle, consiste nel far conoscere storie e leggende di Morrovalle tramite l’ascolto di audio teatrali (racconti, poesie, canzoni, ecc…) e attraverso un percorso pedonale a tappe che tocca i luoghi più significativi del paese, che gli spettatori osserveranno direttamente con l’accompagnamento degli autori dei testi e degli attori. A fare da moderni Ciceroni agli “esploratori” saranno gli attori professionisti Elena Fioretti (presidente dell’associazione Look Up Aps e tra i fondatori di Ida-Itinerari d’Ascolto), Mirco Abruzzetti e Gian Paolo Valentini, con l’amichevole partecipazione di Augusto Fioretti, mentre i testi sono a cura di Andrea Manciola e le registrazioni di Simone Agostini. «Come si ascolta una città, un borgo o un paesaggio? Cuffiette e cellulare in mano, una app guida attraverso gli itinerari di Ida», spiega Elena Fioretti. Come detto, Morrovalle fa parte del novero di sei città d’Italia, unica nelle Marche, che nel prossimo fine settimana vedrà svolgersi questo tipo di iniziativa: le altre sono Marsciano (PG), Bologna, Lecce-Taranto e Torino. Il costo del biglietto per partecipare all’iniziativa è di 6 euro, con 10 euro è possibile aggiungere un aperitivo al termine del tour presso il bar Eden. È consigliata la prenotazione scrivendo via Whatsapp al numero 333 4733930 o inviando una email all’indirizzo lookup.aps.info@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA