Visita alla Santa Paolina Farm,

Sold out il primo appuntamento

di “Tourgustando”

MACERATA - Prima "uscita" nella fattoria didattica per tutte le età. Prossime trasferte il 12 maggio con la visita all’azienda produttrice di salumi e formaggi Di Pierantonio di Belforte e per il 26 maggio con quella ortofrutticola biologica del distretto bio piceno Biomalavolta a Marina di Massignano

1 Maggio 2022 - Ore 10:35 - caricamento letture

Sold out il primo appuntamento di “Tourgustando. Percorsi enogastronomici per la terza età”, l’iniziativa dedicata ai cittadini pensionati residenti a Macerata, organizzata e promossa dall’assessorato ai Servizi sociali, guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro, in collaborazione con Ircr Macerata, con l’obiettivo di creare momenti di socializzazione conviviali e allo stesso tempo conoscere più da vicino le eccellenze enogastronomiche del territorio. Nei giorni scorsi, in occasione della prima “uscita”, dedicata alla visita guidata alla Santa Paolina Farm, una fattoria didattica per tutte le età e alla degustazione di vari prodotti, l’assessora ha portato il proprio saluto e quello dell’amministrazione comunale ai partecipanti. «Gli appuntamenti di “Tourgustando” – afferma Francesca D’Alessandro – che organizziamo sia in primavera che in autunno, sono volti, non solo a creare momenti di socializzazione da cui nascono legami importanti, ma vogliono essere anche un modo per mantenere viva l’attività attraverso il rapporto con il territorio e la scoperta di luoghi e realtà vicini a noi ma che magari non conosciamo».

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 12 maggio con la visita all’azienda produttrice di salumi e formaggi Di Pierantonio di Belforte (iscrizioni dal 5 maggio) e per il 26 maggio con quella ortofrutticola biologica del distretto bio piceno Biomalavolta a Marina di Massignano, in provincia di Fermo (iscrizioni dal 19 maggio).

Per partecipare a Tourgustando è necessario registrarsi allo sportello Informanziani Ircr in piazza Mazzini 38, il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12 dove ci si può rivolgere anche per avere informazioni (0733263026). I posti disponibili sono 35.

