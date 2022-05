Impiegati, segretarie e venditori:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Confindustria Macerata e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi agenti per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Si offre:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

Confindustria Macerata ricerca per azienda operante nel settore moda un impiegato/a amministrativo contabile/ addetto controllo di gestione (cod. annuncio Conf 306). La risorsa si occuperà di predisporre la reportistica di controllo di gestione, budget, rendicontazione consuntiva, analisi scostamenti, pianificazione finanziaria e flussi di cassa.

Si richiede precedente esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese, diploma in ragioneria e/o laurea in discipline economiche, buone abilità informatiche di base, eventuale conoscenza di gestionali di contabilità (preferenziale). Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda della provincia di Macerata una segretaria di direzione (cod. annuncio Conf 307). Si richiede diploma o titolo di studio superiore (laurea), ottima conoscenza della lingua italiana sia scritta sia parlata, buona conoscenza della lingua inglese, dimestichezza con i principali strumenti informatici. Gestione e organizzazione agenda, meeting e disponibilità a eventuale partecipazione a fiere una/due volte l’anno. Completano il profilo cortesia, flessibilità, predisposizione al rapporto con il pubblico, precisione e puntualità.

Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda operante nel settore trasporti un/a impiegato/a contabile amministrativo cod. annuncio Conf 308). La risorsa si occuperà di contabilità, fatturazione e pratiche amministrative. Si richiede diploma di ragioneria e buona conoscenza di excel. Preferibile precedente esperienza nella mansione. Si valutano anche candidati senza esperienza disponibili e volenterosi. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Per questi annunci inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR

I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Seguono le offerte del Centro Impiego di Tolentino:

Azienda produzione mobili cerca una/un disegnatore tecnico con esperienza nella progettazione di arredamenti, conoscenza Autocad e MicroStation, possesso di Diploma / Laurea. Sede di lavoro: zona Montecassiano. Rif.: 12120

Azienda di produzione cerca: un addetto macchina con età max 35 anni e diploma di perito tecnico e un’addetta al controllo qualità. Richiesta disponibilità su tre turni (anche notturni). Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12118

Impresa edile cerca muratori e carpentieri edili esperti. Sede di lavoro: Tolentino e cantieri vari. Rif.: 12119

Azienda alimentare cerca un/a impiegato/a amministrativo/a. sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 12117

Negozio di abbigliamento cerca un/a commesso/a esperto/a part time e/o anche prima esperienza con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12116

Agriturismo cerca: un/ aiuto cuoco/a esperto/a; una lavapiatti; una cameriera ai piani; un/a cameriere/a con età max 35. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 12115

Bar cerca una barista preferibile con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12114

Azienda settore autotrasporti cerca un autista con patenti CE+CQC. Sede di lavoro: Treia. Rif.: 12113

Azienda lavorazione legno cerca: un verniciatore/carteggiatore anche prima esperienza e un addetto al pantografo preferibile esperto nel ruolo. Sede di lavoro: Appignano. Rif.: 12112

Chi fosse interessato alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti telefonare ai numeri: 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17.

