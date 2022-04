Due giorni di mountain bike,

400 atleti invadono Esanatoglia

SPORT - Aperto ieri il week end al crossodromo. Oggi spazio ai giovani: Esordienti e Allievi al mattino, Giovanissimi il pomeriggio. Una grande festa di amicizia e promozione del territorio. La speranza di atleti e tecnici: «Un campionato italiano e forse anche di più ad Esanatoglia»

Spettacolo puro al crossodromo di Esanatoglia per la due giorni dedicata alla mountain bike, aperta ieri. Oggi spazio ai giovani: Esordienti e Allievi al mattino, Giovanissimi il pomeriggio. Quattrocento atleti iscritti, dirigenti, famiglie, camper e gazebo.

Una grande festa di sport, amicizia e promozione del territorio, per la gioia del sindaco Bartocci e del consigliere regionale Marinelli che hanno accolto gli atleti insieme all’organizzazione del Superbike Castelfidardo guidato da Rossano Mazzieri. La gara femminile vede sul gradino più alto del podio la campionessa italiana Eva Lecner, al termine di un appassionante braccio di ferro con la compagna di squadra Giorgia Marchet, terza e prima delle Under 23 Letizia Marzani del Superbike Castelfidardo. Valentina Corvi vince tra le Junior. Elian Paccagnella della Junior Team Sudtirol domina la prova degli Junior mentre tra gli Elite il valtellinese Giole Bertolini scatta a metà gara e si presenta tutto solo al traguardo con un cospicuo margine di vantaggio. Piazzamento per il beniamino di casa Alessio Agostinelli e per il messicano Romero Del Toro. «Un campionato italiano e forse anche di più ad Esanatoglia? Perché no». Lo auspicano atleti e tecnici.

