La frittata co’ li viticchj

Mario Monachesi

24 Aprile 2022

di Mario Monachesi



“Tempi arèto adèra ‘na gustosa frittata de primavera, per via che li viticchj, ditti anche ticchj, cioè le cime tenere de la vitarba (Vitalba), vinia rcorde de quella stajó’. Cioè quella che stimo traessènno adesso.

La vitarba è ‘na pianta ‘nfestante (infestante), che cresce spontanea lungo le scarpate, o a l’uru (ai margini) de fossi e tereni (terreni) ‘ncolti, assème a li rughi (spini) te ‘mpianta certi ‘ntrecci che non se sparte. In tempi passati vinia ditta anche “erba de li pezzenti” perché vinia ‘doprata da lì mindicanti (mendicanti) pe’ prucurasse firite e urcerazió’ addosso, cuscì scatenàa la compasció’ de li passanti e pijàa più ‘l’emosine (elemosine).

Pe’ la frittata, ‘n’antru piattu poveru de la tradizió’ contadina, ‘na magnata ogghj sparita questi der tutto, vinia scerdi li viticchj teneri e, se pussibbile frischi, rcordi lu jornu stessu.

Scrie Mario Buldorini “Ermete” in una delle sue tante e cunusciute ricette: “Quanno sarrà primavera jirimo a rcoje li ticchi e ce facimo la frittata per cena.

Quanno c’è la pace drendo, anghe ‘na cosa semplice comme questa, te parerà de magnà li fagiani.

Pija le pundarelle de li ticchi e buttele drendo ‘na padella do’ ce stròa lo sfritto de cipolla. Falle còce e a pundu justu, butta drendo l’ovi sbattuti…mmischja. Sale e pepe. La cuttura sarà seconno lu gustu de chj la coce: moscia, varzotta o dura”.

Le vergare quanno la facia a casa, prima rlàava vène le cimette rcorde, po’ le sbojentava pe’ quarghe minutu dentro l’acqua salata e po’ le rfacia dentro la padella, co’ lo lardo, o lo strutto, pe’ atri tre o quattro minuti. Intanto in un piattu cupu sbattia l’oe, appena pronte le vuttava jó, sopre li viticchj, mmischjava, salava e facia coce la frittata da tutte e due le parte. La mittia a taulì’ calla ma era vona anche jaccia (fredda).

Li contadì’, o chiunque la facia, ce se ‘mpacchjava a magnalla. Rimpjia Lu stommicu (saziava), adèra prufumata, se facia subbeto a falla e non costava gnènte. Vinia ‘ccombagnata sempre da lo pa’ e da un vecchjé’ curmu de vi’. Anche dui lo stesso ccimati (riempiti bene)”.

La vitalba è comunque una pianta tossica, ecco perché i suoi germogli vanno raccolti giovani e teneri, cioè prima che spuntino i boccioli e le sostanze velenose si concentrino troppo. A primavera si snoda la sua stagione migliore.

