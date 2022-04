Ancona Matelica, poker a Pesaro

Ai playoff ci sarà l’Olbia

SERIE C - I dorici vincono 4 a 0 mettendo al sicuro il risultato nei primi 20 minuti con le reti di Delcarro, Sereni e Faggioli. Campionato chiuso al sesto posto, il primo maggio inizia la post season

di Andrea Cesca

L’Ancona Matelica dilaga al Benelli di Pesaro, la squadra allenata da Gianluca Colavitto vince per 4 a 0, chiude la stagione regolare al sesto posto in classifica e nel primo turno dei playoff in programma domenica primo maggio allo stadio Del Conero affronterà l’Olbia. La Vis vede svanire sul più bello il sogno playoff, la squadra di Bachini chiude il campionato con 45 punti come la Carrarese, ma è la squadra toscana ad andare agli spareggi promozione in virtù dei risultati migliori conseguiti negli scontri diretti.

L’Ancona Matelica in grande ripresa mette al sicuro il risultato nei primi venti minuti con le reti di Delcarro, Sereni e Faggioli, nel secondo tempo Rolfini arrotonda il risultato. Il 18° gol in campionato vale a Rolfini il primo posto nella classifica dei marcatori nel girone B di Serie C.

Sia l’Ancona Matelica che la Vis Pesaro hanno molto da chiedere al derby valido per la 38° ed ultima giornata della stagione regolare. La Vis cerca il lasciapassare per i playoff, la squadra di Colavitto vuole chiudere il campionato al sesto posto insidiato dal Gubbio. Prezzi speciali sui biglietti per i tifosi rossiniani allo stadio “Benelli” dove sono presenti 459 sostenitori di fede dorica. In settimana sono circolate le prime voci di calciomercato, l’Ancona avrebbe messo gli occhi su Abdul Yabre, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto con il Legnago. Tiene banco soprattutto la questione allenatore. “Abbiamo effettuato una proposta al nostro tecnico Gianluca Colavitto – ha spiegato il direttore sportivo Francesco Micciola – C’è da sistemare qualche dettaglio, ma vorremmo definire. Prima dei playoff ci metteremo seduti per chiudere”. La settimana entrante sarà dunque decisiva per la conferma o meno del tecnico di Pozzuoli, cercato dal Pescara; in alternativa circola il nome di Mirko Cudini.

Nelle file dell’Ancona Matelica non c’è lo squalificato Iannoni, al suo posto l’ex D’Eramo. Tra i pali si rivede Vitali, Bianconi prende il posto di Iotti, sulla corsia sinistra Maurizii viene preferito a Di Renzo. In panchina si rivedono Moretti e Del Sole. In casa Vis out De Nuzzo oltre a Coppola squalificato, torna Gucci che in settimana ha avuto il via libera dai medici.

La partenza dell’Ancona Matelica è dirompente, gli ospiti dopo una ventina di minuti sono avanti di tre reti. Sblocca il risultato una splendida rete di Delcarro che riceve palla a centrocampo da Masetti, si invola, resiste a Besea, dribbla Gavazzi si accentra e arrivato al limite dell’area scarica sotto la traversa il destro che vale l’1 a 0.

La rete dello 0 a 2 al 17’: Rolfini serve Tofanari sulla destra, il cross basso a centro area viene girato in fondo al sacco da Sereni. Il 3 a 0 scaturisce da una palla rubata da D’Eramo a Marcandella, la conclusione viene respinta centralmente da Farroni, il tap in vincente di Faggioli in acrobazia annichilisce i tifosi della Vis. Tutto troppo facile per l’Ancona Matelica dove Papa detta i tempi della manovra e Delcarro è pronto a scardinare le difese avversarie. I padroni di casa vanno vicini alla segnatura con Marcandella al 34’ la palla scheggia il palo. Prima del riposo Saccani chiama alla parata Vitali.

L’allenatore della Vis prova a cambiare qualcosa in avvio di ripresa, ma l’Ancona Matelica è micidiale in attacco. Gli ospiti vanno vicini al quarto gol al 64’ con Sereni che calcia addosso a Farroni in uscita, un minuto dopo Rolfini (servito da Sereni) cala il poker e sale a quota 18 nella classifica dei marcatori. Nei minuti finali Colavitto fa esordire fra i professionisti il giovane Cristian Pecci, classe 2003.

Ancona si prepara ad ospitare il primo match della post season. Sarà un 1°maggio molto intenso per il capoluogo di regione dal punto di vista della viabilità. La giornata di festa, in concomitanza con il primo giorno ufficiale della Fiera di San Ciriaco e con il primo turno playoff dell’Ancona al Del Conero, costringerà le autorità ad un super lavoro.

VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni 5,5; Manetta 5,5, Gavazzi 5,5, Cusumano 5,5; Saccani 6, Besea 5,5 (1’ st Rossi 5,5), Acquadro 5,5, Rubin 5,5 (1’ st Eleuteri 5,5); Marcandella 5,5 (21’ Tonso ng); Gucci 5 (21’ st Silenzi ng), Cannavó 6 (36’ st De Respinis ng). A disp.: Campani, Parrinello, Ferrini, Lombardi, Di Sabatino, Astrologo, Sanogo. All.: Banchini.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali 6,5; Tofanari 6,5 (14’ st Noce ng), Masetti 6,5, Bianconi 6,5 (39’ st Iotti ng), Maurizii 6,5; D’Eramo 6,5 (28’ st Sabattini ng), Papa 7 (39’ st Ruani ng), Delcarro 7; Rolfini 7, Faggioli 7, Sereni 7 (39’ st Pecci ng). A disp.: Avella, Di Renzo, Moretti, Vrioni, Del Sole. All.: Colavitto.

Arbitro: Turrini di Firenze.

Assistenti: De Angelis di Roma 2 e Martinelli di Seregno.

Quarto ufficiale: Catanzaro di Catanzaro.

Rete: pt. 11’ Delcarro (AM), 17’ Sereni (AM), 21’ Faggioli (AM); st. 18’ Rolfini (AM)

Note: spettatori 1929 (459 ospiti) per un incasso di 13.000 euro. ammoniti Gavazzi, Acquadro, Rubin, Besea, Vitali, Masetti. Calci d’angolo 5 a 1 per la Vis Pesaro. Recupero 7’ (pt. 3’ + st. 4’)

