Unitre, mostra collettiva

e corsi di ginnastica per l’estate

CIVITANOVA - L'inaugurazione dell'esposizione domenica alle 18 nella palazzina del lido Cluana

22 Aprile 2022 - Ore 10:04 - caricamento letture

Inaugurazione domenica alle 18, alla palazzina del Lido Cluana, la mostra collettiva organizzata dall’associazione nazionale delle Università della Terza Età di Civitanova, come ormai tradizione a chiusura dei corsi di pittura, acquerello e disegno frequentati dagli allievi nel corso dell’anno.

«Dopo la splendida serata al teatro Delle Logge di Montecosaro – ha detto la presidente Unitre Marisa Castagna – dove si è svolta la rappresentazione del saggio finale del corso di teatro condivisa con un pubblico numeroso che ci ha sostenuto con i loro applausi, è la volta di un altro appuntamento importante che vede la mostra dei lavori degli allievi dei corsi d’arte. Il 30 aprile, inoltre, scadono i termini per partecipare al bando letterario nazionale per racconti inediti, che quest’anno ha come tema la solitudine».

L’esposizione, patrocinata da Regione Marche, Comune di Civitanova e Licei Da Vinci, resterà aperta fino a giovedì 5 maggio nella palazzina Sud del Lido Cluana. In mostra, anche le opere dei Maestri Salvatore Negro e Michela Rafanelli. L’inaugurazione è alle 18. L’ingresso è libero nei seguenti orari: dalle 16 alle 21. L’Unitre riparte anche con l’organizzazione dei corsi per maggio e mesi estivi di Yoga, Pilates, Camminata Metabolica e Pittura che si terranno all’aperto. Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria di via Mandela (dietro la sede dei Licei), nei giorni 19/21/26 e 28 aprile dalle ore 16.00 alle 19.00. Per informazioni si può telefonare al n.371 5634415 e 339 4275942. Il calendario dei corsi con i giorni e orari è disponibile su: www.unitrecivitanova.it

