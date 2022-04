Il 25 aprile a Porto Recanati:

pedalata della Liberazione

e festa in pineta

GLI APPUNTAMENTI organizzati per lunedì dall'amministrazione comunale

22 Aprile 2022

Porto Recanati celebrerà il 25 aprile con la pedalata della Liberazione e una festa con tanta musica in Pineta. «La pedalata vuole anche ricordare e omaggiare uno dei simboli della lotta partigiana, la bicicletta, il mezzo con il quale le staffette, correndo rischi altissimi, trasportavano informazioni e materiali fondamentali per la Resistenza al nazifascismo», si legge in una nota del Comune. “Per mantenere l’equilibrio devi muoverti, per mantenere la Libertà devi fare altrettanto!” è lo slogan che accompagna l’evento, al via alle 10 al Castello Svevo, dove il sindaco Andrea Michelini interverrà e deporrà una corona con l’accompagnamento della banda cittadina. Si partirà poi verso i luoghi significativi della Resistenza portorecanatese, tra cui la casa natale dei fratelli Paolo e Bruno Brancondi sul lungomare Lepanto. Alle 12,45 ci si ritroverà in via Marinai d’Italia, ingresso lato mare del Parco Europa, per andare insieme in Pineta.

Qui ci saranno punti di ristoro e “L’erba del vicino”, il primo mercatino del baratto e del libero scambio: sono stati messi a disposizione diciotto spazi (tavoli da 1×1 metro) dove esporre libri, oggettistica, abiti, accessori, giocattoli e tutto quello che non si usa più ma non si vuole buttare. Le associazioni locali, inoltre, potranno promuovere la loro attività. Sarà poi un pomeriggio in musica con diversi artisti a partire dai Pvp, Positive Vibz Project, che daranno vita a una “reunion” attesa e imperdibile: i Feed Your Head infatti torneranno sul palco insieme a Michelangelo Cecchi. A seguire Taka, stornellatore e musicista di grande esperienza, che proporrà la sua arte i “Free Jam”; con i Los Vago, invece, un’orchestrina che si definisce “vaga, errante e interscambiabile”, si viaggerà attraverso lo swing italiano, l’american country, il samba brasileiro, il mariachi mexicano, il cantautorato e il bal-folk. Infine, Marumba e Playmore Band, tra i maggiori esponenti del reggae marchigiano noti anche alla scena internazionale.

