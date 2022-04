Montecassiano, boom di turisti

nel weekend di Pasqua

BORGO - In tanti, provenienti anche da fuori regione, hanno visitato la città. Presenti anche comitive di camperisti

21 Aprile 2022



Dopo il grande successo del weekend delle Giornate Fai di primavera, quello Pasquale è stato ricco di presenze a Montecassiano.

L’Ufficio turistico del Comune è stato impegnato senza sosta per accompagnare i molti visitatori arrivati anche da fuori regione e le comitive di camperisti che hanno scelto di scoprire le bellezze racchiuse nella cinta muraria di Montecassiano. Proprio per rendere ancora più confortevole la permanenza di chi ama visitare le bellezze del Paese in camper, in questi anni il Comune ha investito anche nel potenziamento e miglioramento del punto di sosta a loro dedicati che è in grado di accogliere numerosi mezzi tra caravan e camper ed è dotata di una colonnina per l’erogazione di corrente.

Quasi un anno fa (maggio 2021) a Montecassiano è stato consegnato il riconoscimento “Comune amico del turismo itinerante”, progetto promosso dall’Unione Club Amici a cui l’amministrazione comunale ha aderito con grande interesse. Soddisfazione è stata manifestata dalla consigliera con delega al Turismo, Fiorella Perugini e dall’assessore alla Cultura, Ilaria Matteucci: «Siamo veramente entusiaste che il turismo stia crescendo nel nostro borgo, questo ci ripaga di tutti gli sforzi fatti per arrivare a questi risultati e ci motiva per continuare a lavorare affinché altri grandi traguardi vengano raggiunti. Speriamo che nei prossimi weekend primaverili ancora in tanti scelgano di venire a conoscere le meraviglie del borgo».

