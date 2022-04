Civitanova piange Michele Cascella,

in prima linea nell’aiuto ai disabili

LUTTO - Aveva 62 anni e si è spento a causa di un malore, nel 2002 aveva fondato assieme alla moglie Barbara Patrizi l'associazione Matteo che, dopo la pandemia, aveva orientato la propria attività non più solo al mondo della disabilità, ma allargando il raggio a tutte le famiglie in difficoltà economica

21 Aprile 2022 - Ore 12:30 - caricamento letture

Si è spento improvvisamente a causa di un malore nella notte il civitanovese Michele Cascella, 62 anni, vicepresidente dell’associazione Matteo che si occupa di prestare servizi ai disabili e alle loro famiglie. Conosciutissimo in città, aveva fondato nel 2002 assieme alla moglie Barbara Patrizi l’associazione, che ha contribuito all’abbattimento di numerose barriere architettoniche in città prima fra tutte la spiaggia accessibile ai disabili e l’ascensore nella scuola di via Tacito, e che ultimamente, dopo la pandemia, aveva orientato la propria attività non più solo al mondo della disabilità, ma allargando il raggio a tutte le famiglie in difficoltà economica. Michele Cascella lascia i figli Matteo, Elisabetta e Maria Chiara, che l’hanno ricordato sui social: «Sei stato e sarai sempre la parte più bella di me. Ti sei portato via il mio cuore. Rip angelo mio», ha scritto Elisabetta. «Stanotte con te hai portato via metà del mio cuore. Ti amo papà, ora puoi correre come hai sempre sognato», ha scritto Maria Chiara. Il funerale si terrà domani alle 15,30 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a San Marone.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA