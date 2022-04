«Bande musicali, semplificate

procedure burocratiche

nel terzo settore»

IL DEPUTATO della Lega Tullio Patassini: «Grazie al nostro impegno uno snellimento efficace delle normative, soluzione concreta per salvare cori e gruppi folcloristici fondamentali in una terra come quella marchigiana fatta di tradizione e cultura»

«Il patrimonio culturale delle bande musicali in Italia è insostituibile non solo per i gruppi e gli strumentisti, ma anche per i numerosi allievi. Basilare per la formazione di tanti ragazzi, come so bene essendo sassofonista. Così, grazie all’ottimo lavoro della Lega, il governo si è impegnato in VII commissione a semplificare le procedure burocratiche del terzo settore mediante l’applicazione delle norme già previste per le associazioni sportive senza fine di lucro». A dichiararlo il deputato della Lega Tullio Patassini. «Questo è il contenuto di una risoluzione approvata all’unanimità, frutto di un’importante apertura del governo, attraverso il sottosegretario al MiC Lucia Borgonzoni e l’interessamento del Mef che i capigruppo della commissione incontreranno nei prossimi giorni per definire ora un’applicazione e uno snellimento efficace delle normative. Un buon risultato ottenuto con la speranza di arrivare a una soluzione concreta per salvare bande, cori e gruppi folcloristici fondamentali in una terra come quella marchigiana fatta di tradizione e cultura».

