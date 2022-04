Santo Stefano Avis,

BASKET IN CARROZZINA - Sabri Bedzeti, Samuele Cini, Andrea Giaretti, Davide Schiera e Dimitri Tanghe assieme a coach Ceriscioli a Tirrenia, al rientro sotto con la preparazione delle Final Four di Coppa Italia

15 Aprile 2022 - Ore 19:13 - caricamento letture

Sabri Bedzeti, Samuele Cini, Andrea Giaretti, Davide Schiera e Dimitri Tanghe. Cinque giocatori della S. Stefano Avis di Porto Potenza sono stati convocati per il raduno della Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, il primo dopo i Campionati Europei dello scorso mese di dicembre, chiusi con la bella qualificazione ai prossimi Mondiali a Dubai (dal 16 novembre). Con i 5 neroverdi marchigiani anche il coach della squadra di Porto Potenza, Roberto Ceriscioli, allenatore federale della Nazionale.

Gli azzurri hanno in questi giorni svolto sedute allenamenti e di tattica al centro di preparazione Olimpica di Tirrenia, alla guida del settore tecnico composto da coach Carlo Di Giusto e, appunto, da Ceriscioli. Di seguito gli altri 10 giocatori convocati per il raduno, oltre ai 5 portopotentini: Alessandro Boccacci (Volpi Rosse Firenze), Joel Joseph Boganelli (Volpi Rosse Firenze), Luka Buksa (Briantea84 Cantù), Filippo Carossino (Briantea84 Cantù), Simone De Maggi (Briantea84 Cantù), Amine Gamri (Padova Millennium Basket), Giulio Maria Papi (Briantea84 Cantù), Ahmed Raourahi (Padova Millennium Basket), Driss Saaid (Briantea84 Cantù) e Mattia Scandolaro (Padova Millennium Basket). Dopo il ritorno dal raduno azzurro, i portopotentini si metteranno subito sotto nella preparazione delle final four di coppa Italia che si terranno il 29 e 30 aprile al PalaElettra di Pescara. Per la S. Stefano-Avis venerdì 29 subito big match contro Cantù, alle ore 18,30. Sarà la riedizione delle ultime 3 finali di coppa Italia e ricordiamo che nello scorso novembre fu proprio la S. Stefano a vincere contro i canturini portando a casa il trofeo per la prima volta nella sua storia. L’altra semifinale sarà Giulianova contro Padova alle ore 16.

La finale per assegnare il trofeo è prevista per sabato 30 aprile alle ore 12.

