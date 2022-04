La Serra, da venerdì a Pasquetta:

cena e dopocena

ma anche pranzo ballato

CIVITANOVA - Gli eventi in programma nel locale diretto da Aldo Ascani durante le festività

14 Aprile 2022 - Ore 11:27 - caricamento letture

Un ventaglio di offerte davvero invitanti, quelle firmate dalla direzione artistica di Aldo Ascani per La Serra di Civitanova in occasione del periodo pasquale. Venerdì 15 aprile Emozioni a 2000 con l’Amour Toujours, cena e dopocena. Sabato 16 aprile Good Times con Oriano e Alessandrino nella cena euforica, che continuerà nella notte con Gianluca J dj. Il giorno di Pasqua nel pomeriggio con Maracanà protagonisti Sylvain Armand, Nicola Pigini e Tanja Monies. Infine grande conclusione, lunedì alle 13, con il pranzo ballato a Pasquetta grazie ad Alberto Laurenti & Rumba de Mar in “Fai entrare il sole…”. Per informazioni e prenotazioni 0733520644.

© RIPRODUZIONE RISERVATA