Treia alla Bit

«Un’occasione preziosissima

per valorizzare i nostri tesori»

TURISMO - La città ha presentato le sue bellezze a Milano, con la consigliera Sabrina Virgili: «È stato un appuntamento a cui non potevamo mancare per promuovere il nostro splendido borgo e avviare anche una fase di progettazione di tante nuove idee per visitatori e specialisti del settore»

13 Aprile 2022 - Ore 11:31 - caricamento letture

Dall’Accademia Georgica ai luoghi di Dolores Prato senza tralasciare Villa Spada e lo splendido panorama offerto dalla vista di piazza della Repubblica, abbracciata dalle mura medievali. Treia è stata protagonista alla Bit di Milano (Borsa internazionale del turismo) tornata in presenza dopo la pandemia.

«È stata una straordinaria occasione di promozione per la città – spiega l’amministrazione – che negli ultimi anni ha visto proprio una crescita delle presenze dal punto di vista turistico, diventando anche il borgo più visitato d’Italia in moto». Presente in Lombardia la consigliera comunale con delega al turismo Sabrina Virgili che ha illustrato l’ampia proposta culturale, naturalistica ed enogastronomica della città a dimensione d’uomo per vivibilità, ma all’altezza delle aspettative più esigenti dal punto di vista dell’offerta. Nell’occasione è stata presentata anche la nuova guida dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche di cui Treia è protagonista. «Un’occasione preziosissima per valorizzare i tesori che custodiamo, con pubblico, operatori del settore e visitatori – ha detto Virgili – È stato un appuntamento a cui non potevamo mancare per promuovere il nostro splendido borgo e avviare anche una fase di progettazione di tante nuove idee per visitatori e specialisti del settore turistico a livello nazionale e internazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA