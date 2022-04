Scontro con un furgone,

auto si ribalta all’incrocio

MACERATA - L'incidente a Villa Potenza, ferito un 57enne che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso

Auto si ribalta dopo uno scontro con un furgoncino, il conducente di un Citroen Berlingo trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Macerata. E’ successo intorno alle 13,40 in via del Teatro Romano, lungo la provinciale a Villa Potenza.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, che si occupa dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, i due mezzi, una Fiat Panda e un Citroen Berlingo con al volante un maceratese di 57 anni, si scontrati nei pressi dell’incrocio per Cingoli. La prima si stava immettendo sulla provinciale dall’incrocio, la seconda procedeva in via del Teatro Romano in direzione Treia.

Un’altra vettura, una Fiat Punto condotta da una donna, che era dietro alla Fiat Panda, è rimasta coinvolta nell’incidente. Immediati i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le cure del caso agli occupanti dei veicoli che si sono scontrati, quattro persone in tutto.

Tre di queste erano all’interno della Panda, uno al volante del furgoncino che è stato poi accompagnato dall’ambulanza al pronto soccorso con un codice giallo. I tre che viaggiavano a bordo della vettura che si è ribaltata non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale, così come la conducente della Fiat Punto.

(foto di Fabio Falcioni)

