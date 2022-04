“Occidentalismo e Decrescita”,

il pensiero di Latouche

MACERATA - Giovedì 14 aprile alle 21.15, all'ex enoteca Antichi Forni, appuntamento con la Scuola popolare di filosofia

La serie di conferenze su Filosofia ed Ecologia, promosse dalla Scuola Pop. Filosofia, sì arricchisce di un altro tassello fondamentale con Serge Latouche. L’evento sarà presentato dal professor Luca Montanari col titolo “Occidentalismo e Decrescita”.

«Soprattutto in momenti così difficili – si legge in una nota degli organizzatori – stretti e soverchiati dalle urgenze determinate dalla crisi climatica e dalle devastazioni di una guerra terribile, il pensiero di Latouche può rappresentare una strada percorribile? L’unica, forse, verso una soluzione auspicabile ma complicata. Siamo, tutti, chiamati a scelte difficili, a dare il nostro contributo ad una scelta epocale. E non possiamo non accettare la sfida».

L’appuntamento è questo giovedì 14 aprile alle 21.15, all’ex enoteca Antichi Forni a Macerata.

