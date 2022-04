Le opere di Gabriella Gattari,

letture poetiche e cena spettacolo

con Tolentino arte e cultura

L'ASSOCIAZIONE organizza l'evento benefico in collaborazione con l’artista tolentinate. Il ricavato sarà devoluto al centro Alzheimer della casa di riposo “Porcelli”. Appuntamento per il 23 aprile al castello della Rancia

13 Aprile 2022 - Ore 14:24 - caricamento letture

L’associazione Tolentino arte e cultura, gestore dei musei e della sala di lettura, il prossimo 23 aprile organizza la manifestazione “Incontri”, evento benefico in collaborazione con l’artista tolentinate Gabriella Gattari il cui ricavato sarà devoluto al centro Alzheimer della casa di riposo “Porcelli” di Tolentino. L’iniziativa, al castello della Rancia, prevede una mostra personale delle opere di Gabriella Gattari, animata da letture poetiche, e una cena spettacolo con musica dal vivo con Martina Jozwiak Soul trio, i Favola & Roberto Carpineti, un contributo poetico di Gianni Marcantoni e la partecipazione del comico marchigiano Rana, il tutto con la direzione artistica di Luca Ciarpella. L’orario previsto va dalle 17.30 alle 24. Gli spazi interessati sono il porticato a piano terra, l’auditorium “Massi” e la sala a piano terra ala sud. Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi, anche con un’asta a offerta dei lavori di Gabriella Gattari, e sensibilizzare le persone sul tema della collaborazione tra generazioni diverse, nello spirito appunto dell’“incontro” e dell’aiuto reciproco tra le diverse fasi della vita. La giunta tolentinate «ha riconosciuto l’alto valore sociale dell’iniziativa, sia per le sue finalità benefiche a favore del centro Alzheimer della casa di riposo “Porcelli”, sia per il messaggio che intende sostenere, ravvisandosi in ciò l’interesse pubblico alla sua migliore riuscita – si legge nella nota del Comune -. Con apposito atto deliberativo autorizzato l’evento e concesso alla manifestazione il patrocinio del Comune e un contributo economico pari a 5mila euro, che sarà liquidato dietro presentazione di dettagliato e documentato rendiconto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA