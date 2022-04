Ginnastica Macerata super,

incetta di medaglie agli Interregionali

AEROBICA - La società del capoluogo protagonista nella kermesse della zona tecnica 2 (centro sud e isole)

13 Aprile 2022 - Ore 13:19 - caricamento letture

Campionato Interregionale zona tecnica 2 (centro sud e isole) di ginnastica aerobica, un altro grande successo per la Ginnastica Macerata che ottiene importanti medaglie in tutte le categorie.

La direttrice tecnica societaria Arianna Ciucci, affiancata da Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani, soddisfatta e orgogliosa dei risultati ottenuti, i quali rispecchiano una grossa crescita di tutta la squadra, oltre che un’ottima comprensione del nuovo codice dei punteggi, entrato in vigore all’inizio di questo anno. Ora gli atleti riprenderanno gli allenamenti in vista del campionato Nazionale, che si svolgerà il 7 e 8 maggio a Porto Sant’Elpidio per le categorie Gold, mentre il 28 e 29 maggio in provincia di Como per le categorie Silver. Di seguito i risultati:

CATEGORIA SILVER AEROSTART- Oro per il trio allieve composto da Sofia Ferranti, Marta Galletta e Victoria Marinelli. Oro per il gruppo junior A composto da Aurora Carlett, Lilù Lucifero, Camilla Pietrani, Camilla Prosperi. Oro per il gruppo junior B composto da Alice Arzeni, Beatrice Iacobone, Camilla Menghi, Greta Micati. Seguite dal gruppo di Anna Capiglioni, Darma Cerasi Massaccesi, Giulia Porfiri e Luna Porfiri.

CATEGORIA GOLD ALLIEVI E JUNIOR A – Individuale femminile A1: oro per Norah Leoperdi, ottavo posto per Gaia Marcantoni. Individuale femminile A2: bronzo per Angelica Garbuglia. Individuale femminile A3: quinto posto per Anna Pinzi. Coppia Allieve: oro per Anna Bisconti e Matilde Ottaviani. Trio Allieve: oro per Anna Bisconti, Angelica Garbuglia e Matilde Ottaviani. Gruppo Allieve: oro per Anna Bisconti, Angelica Garbuglia, Matilde Ottaviani, Norah Leoperdi Norah e Anna Pinzi. Individuale femminile J1: oro per Ginevra Evangelista, bronzo per Alessia Moroni. Individuale femminile J2: argento per Matilde Miceli, quinto posto per Benedetta Pierluigi, settimo posto per Margherita Paolucci. Trio Junior A: oro per Ginevra Evangelista, Alessia Moroni, Anna Pinzi. Gruppo Junior A: oro per Ginevra Evangelista, Matilde Miceli, Alessia Moroni, Margherita Paolucci, Benedetta Pierluigi.

CATEGORIA GOLD JUNIOR B E SENIOR – Individuale femminile Junior B: quinto posto per Guenda Cherubini. Individuale femminile Senior: argento per Arianna Ciurlanti. Individuale maschile Senior: bronzo per Francesco Blasi. Coppia Senior: oro per Francesco Blasi Francesco e Arianna Ciurlanti. Trio Senior: argento per Francesco Blasi, Guenda Cherubini e Arianna Ciurlanti.

