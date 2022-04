Le prodezze della pattuglia acrobatica (Foto)

SAN SEVERINO - Le evoluzioni dei piloti dell'associazione nazionale Polizia che si sono allenati a Taccoli

11 Aprile 2022 - Ore 09:41 - caricamento letture

Grande partecipazione di pubblico a San Severino con la pattuglia acrobatica dell’associazione nazionale Polizia, che si è allenata in località Taccoli.

Circa 150 persone hanno assistito alle prove, con i piloti Renato Scherbi e Fabio Flaugnacco che hanno compiuto fantastiche prodezze, guidando le auto su due ruote, a velocità ridottissima, giungendo perfino a fermarsi su due ruote a dispetto di tutte le leggi della fisica. In molti hanno preso posto dietro al pilota, vivendo l’ebbrezza di stare in un’auto che procedeva su 2 ruote: prima e forse unica volta nella vita. «Anche piccolissimi i coraggiosi che hanno fatto questa esperienza, con le nonne che tremavano nel vedere i nipoti salire sull’auto – si legge in una nota -. Poi sorriso ed abbracci e festeggiamento finale con le spumeggiante bollicine che hanno bagnato un po’ le auto e un po’ il palato dei presenti. Complimenti Renato e Fabio siete campioni di esempio per tutti, perché dietro il raggiungimento dei vostri livelli ci sono impegno e perseveranza. Voi lanciate il messaggio, noi auspichiamo che siano in tanti a raccoglierlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA