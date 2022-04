Valdichienti batte la Jesina e insegue i playoff

Montefano alla quarta vittoria di fila

Rallenta la Sangiustese: 0-0 con il Marina

ECCELLENZA - I ragazzi di Bolzan battono all'inglese i leoncelli (Triana e Fioretti) e si portano ad un punto dagli spareggi promozione. I viola di Menghini, trascinati da Bonacci, espugnano di misura Gallo di Petriano e ora guardano in alto. Frenano i rossoblu di Viti, che muovono la classifica

10 Aprile 2022 - Ore 18:32 - caricamento letture

Giornata positiva per Valdichienti Ponte, Montefano e Sangiustese. Nessuna delle tre maceratesi perde nella 28esima giornata del campionato di Eccellenza e tutte si trovano a ridosso della zona playoff. I ragazzi di Bolzan, al Comunale di Villa San Filippo, battono all’inglese nello scontro diretto la Jesina, che ora sente il fiato sul collo proprio di Comotto e compagni: a segno con un gol per tempo Triana e Fioretti. Importante blitz esterno, invece, del Montefano, che conquista la quarta vittoria consecutiva ed espugna di misura Gallo di Petriano: Bonacci, dopo appena otto giri di lancette, mette ko il Gallo (destro a giro all’incrocio dei pali, sulla verticalizzazione di Palmucci). I viola di Menghini, ora a quota 38, una lunghezza in meno del Valdichienti Ponte e a pari punti con la Sangiustese, in precedenza colpiscono anche una traversa con Mercurio, di testa sul traversone di Palmucci. In seguito, un legno anche per i padroni di casa, con l’ex Maceratese Belkaid. Al La Croce di Montegranaro, i rossoblu di Viti dividono la posta in palio contro il Marina. Poche le occasioni, entrambe le squadre non si fanno male e si accontentano di un punto che permette di muovere la classifica.

Il tabellino di Valdichienti Ponte – Jesina 2-0:

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi, Cernetti, Colonna, Borgese, Comotto, Triana, Sfasciabasti (84′ Drudi), Del Brutto (72′ Ciccarelli), Trillini, Fioretti (90′ Rapagnani). A disp.: Mallozzi, Vitali, Guercio, Andrea Lattanzi, Sebastiano Lattanzi, Mosquera. All.: Bolzan.

JESINA: Anconetani, Martedì, Lucarini, Paolucci (59′ Sampaolesi), Rossi (78′ Tiriboco), Brocani, Cameruccio (59′ Zagaglia), Giovannini (72′ Garofoli), Perri, Nazzarelli (59′ Jachetta), Monachesi. A disp.: Minerva, Guerri, Domenichetti, Evangelisti. All.: Sfrappini.

TERNA ARBITRALE: Giorgiani di Pesaro (Amorello di Pesaro – Bilò di Ancona)

RETI: 36′ Triana, 67′ Fioretti

NOTE: ammoniti: Cernetti, Drudi, Lucarini, Paolucci, Garofoli, Zagaglia

Il tabellino di Atletico Gallo Colbordolo – Montefano 0-1:

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Cappuccini, Fabbri (31′ s.t. Focarini), Notariale (25′ s.t. Pontellini), Dominici, Nobili, Di Gennaro, Giunti (34′ s.t. Santini), Magnanelli (41′ s.t. Ridolfi), Muratori, Belkaid, Rizzato. A disp.: Marcolini, Lazzari, Bartolini, Galeazzi, Tatò. All.: Mariotti.

MONTEFANO: Rocchi, Monaco (25′ s.t. Pigini), Galassi, Mercurio, Orlietti, Alla, Kerjota (17′ s.t. Latini), Guzzini (1′ s.t. Carotti), Storani, Palmucci (31′ s.t. Zannini), Bonacci. A disp.: Bentivogli, Gigli, De Luca, Cantarini, Dell’Aquila. All.: Menghini.

TERNA ARBITRALE: Barbatelli di Macerata (Domenella di Ancona – Marchei di Ascoli)

RETE: 8′ p.t. Bonacci

NOTE: ammoniti: Nobili, Belkaid

Il tabellino di Sangiustese – Marina 0-0:

SANGIUSTESE: Barufaldi, Tomassetti, Stortini, Juvalè (40′ s.t. Zira), Basconi, Monserrat, Ciucani (30′ s.t. Iacoponi), Forò, Iori, Ercoli (45′ s.t. Merzoug), Casati (30′ s.t. Cheddira). A disp.: Amico, Pagliarini, Tarulli, Doci, Tassi. All.: Viti.

MARINA: Mancini, Medici, Droghini (35′ s.t. Maiorano), Rossetti (26′ s.t. Paialunga), Simone (16′ s.t. Vinacri), Carloni, Loberti, Pesaresi, Piermattei (23′ s.t. Gabrielli), Lazzarini (16′ s.t. Canulli), Costantini. A disp.: Castelletti, Falasconi, Cammarino, Gagliardi. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Curia di Ascoli (Pascoli di Macerata – Bara di Macerata)

NOTE: ammonito Loberti

