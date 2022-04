Lube, in semifinale c’è Trento

Per la terza volta di fila

CORSA ALLO SCUDETTO - L'itas oggi ha eliminato Piacenza. La prima sfida della serie è in programma giovedì all'Eurosuole Forum di Civitanova

10 Aprile 2022 - Ore 20:44 - caricamento letture

Semifinale Scudetto, per la terza volta di fila la Lube Civitanova incrocerà l’Itas Trentino. La seconda e la terza forza della regular season si incroceranno al meglio delle cinque partite per giocarsi l’accesso alla finale della SuperLega Credem Banca. Forti della vittoria in due gare contro la Vero Volley Monza nei quarti, i campioni d’Italia se la dovranno vedere come nelle ultime due Semifinali Scudetto contro l’Itas Trentino, che oggi ha eliminato la Gas Sales Bluenergy Piacenza alla BLM Group Atena conquistando Gara 3 e staccando il pass per il turno successivo. Biancorossi e gialloblù si sono affrontati anche nella Semifinale iridata 2021 di dicembre in Brasile con esito favorevole ai cucinieri dopo un tie break infinito. La prima sfida della serie è in programma giovedì 14 aprile (ore 20.30) all’Eurosuole Forum di Civitanova.

Calendario delle Semifinali

Gara 1 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 13 Aprile 2022, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Diretta Volleyballworld.tv

Giovedì 14 Aprile 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Gara 2 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 17 Aprile 2022, ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyballworld.tv

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Gara 3 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 20 Aprile 2022

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Giovedì 21 Aprile 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta Volleyballworld.tv

Gara 4 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 24 Aprile 2022, ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia

Gara 5 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 27 Aprile 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena

