Non si hanno sue notizie da giorni,

ricercato sulle colline sangiorgesi

PORTO SAN GIORGIO - Un uomo del Maceratese, di circa 60 anni, è ricercato dai carabinieri dopo alcune segnalazioni di persone che sostengono di averlo visto in zona

8 Aprile 2022 - Ore 20:28 - caricamento letture

di Giorgio Fedeli

Non si hanno notizie da giorni e c’è chi crede di averlo visto, al volante di un’auto, aggirarsi tra le colline sangiorgesi, tra Monte Caccione e contrada Bagno Regina. Si tratta di un uomo di circa 60 anni residente nel Maceratese di cui, appunto, non si hanno più notizie da diversi giorni.

E così la prefettura di Macerata ha fatto scattare le ricerche che portano al Fermano, a Porto San Giorgio più precisamente.

I carabinieri stanno pattugliando le zone collinari sangiorgesi perché proprio da quelle parti sono arrivate delle testimonianze di persone che credono di aver visto quell’uomo al volante di un’auto. I militari dell’Arma sono partiti con le ricerche in zona Monte Caccione per poi spostarsi in contrada Bagno Regina. Al momento non si avrebbero riscontri. Di quell’uomo del Maceratese, dunque, nessuna traccia, almeno per il momento. Presto per parlare, ovviamente, di persona scomparsa. Potrebbe infatti trattarsi di allontanamento volontario. Comunque la prefettura si è attivata e, con le segnalazioni nel Fermano, anche i carabinieri nella nostro territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA