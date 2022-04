Med Store Tunit riceve Fano,

una sfida dal sapore di playoff

VOLLEY A3 - Domenica alle 18 l'ultima giornata della regular season, capitan Robbiati: «Sarà una partita tosta, in più è un derby molto sentito, loro sono uno degli avversari più in forma del campionato e una squadra costruita per vincere. Vogliamo dimostrare il nostro valore»

8 Aprile 2022 - Ore 14:38 - caricamento letture

Domenica alle 18 si chiuderà la Regular Season al Banca Macerata Forum, con il derby tra Med Store Tunit e Vigilar Fano. Una sfida che ha il sapore di Play Off vista la qualità delle due squadre: Fano, nonostante la classifica dica ottavo posto, è un avversario di tutto rispetto, cresciuto nel corso della stagione e con un roster di qualità. Lo dicono le sette vittorie consecutive, l’ultima il 3 a 0 inflitto all’Abba Pineto. Macerata è in ripresa, ha collezionato due vittorie, contro Torino in rimonta e con un netto 3-0 a Brugherio. Ci sono quindi tutti gli elementi per un derby spettacolare, arricchito dalla presenza di Banca Macerata, tra i principali partner della squadra biancorossa; un rappresentante di Banca Macerata sarà in panchina con lo Staff mentre saranno regalati gadget durante la partita.

«In queste ultime gare stiamo lavorando per trovare la giusta amalgama e un po’ di sicurezza in più – spiega il capitano Gabriele Robbiati – Già contro Torino abbiamo ribaltato una gara che era partita in salita, poi imponendoci a Brugherio. Stiamo trovando continuità di gioco e siamo soddisfatti del lavoro svolto in queste settimane, sappiamo che ci aspetta un nuovo campionato con i Play Off, si ripartirà da zero». Domenica sarà un primo assaggio di Play Off oltre che un derby, «Fano è una squadra di grande livello, la classifica non rispecchia il suo valore e si è visto come dall’arrivo del Coach Castellano siano emersi i veri valori. La squadra ha cominciato ad esprimere una grande pallavolo, sta mettendo in atto quello che può fare anche grazie ad alcuni cambiamenti tattici apportati dal Coach. Sarà una partita tosta, in più è un derby molto sentito, loro sono uno degli avversari più in forma del campionato e una squadra costruita per vincere; noi vogliamo dimostrare il nostro valore anche in ottica Play Off e saremo aiutati dal supporto del pubblico, speriamo in un palazzetto pieno che possa sostenerci come sempre». La crescita della Med Store Tunit in queste ultime gara passa anche dal ritorno in campo del capitano: «Sono molto contento di essere potuto tornare dopo un lungo infortunio, quest’anno siamo in credito con la fortuna. Ora mi sto concentrando sul dosare bene le energie e arrivare ai Play Off nella forma migliore; insieme a Giannotti porto un po’ di esperienza in più rispetto agli altri ragazzi, ne abbiamo viste tante e speriamo di poter dare il nostro contributo in questa fase finale. Sono comunque fiducioso riguardo la squadra, abbiamo una panchina di qualità e i miei compagni al centro, Sanfilippo e Pasquali, hanno fatto un grandissimo lavoro in mia assenza; proprio la panchina sarà una delle nostre armi in più nei Play Off, durante la stagione abbiamo vinto partite con quasi tutta la squadra titolare assente. L’importante è che come gruppo remiamo tutti nella stessa direzione, l’obiettivo è fare bene e cercare di arrivare fino in fondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA