Promos, sei gol e seconda ad un passo

Pievebovigliana e Fabiani Matelica

sempre più in alto

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - I ragazzi di Morresi battono il fanalino di coda Corridonia Fc e guidano il girone F, con nove punti di vantaggio sui biancoverdi di Fiorentini, la squadra più in forma dopo la quinta vittoria di fila (3-0 a Sforzacosta). Nel girone C cinquina dei matelicesi, seconda forza del torneo

5 Aprile 2022 - Ore 15:36 - caricamento letture

di Michele Carbonari

La Promos non fa sconti nel testa coda del girone E di Terza categoria e resta saldamente in vetta. Con un punteggio tennistico (6-0) i ragazzi di Morresi battono di fronte al pubblico amico il Corridonia Fc: a segno la cooperativa del gol formata da Lelio (in corsa di controbalzo), Guzzini (rigore), Elzan Elmazi (doppietta: assist di Scoppa e azione personale), Serafini (di testa sugli sviluppi di un corner) e Scoppa (punizione). L’unica che sembra tenere il passo, sempre dietro di ben nove punti, è il Pievebovigliana, che cala il tris a Sforzacosta: decisivo Dikedzic (sponda di testa di Paniccià sull’angolo di Federico Fede), un autorete e Giulio Fede (da fuori). L’Union Picena, terzo in graduatoria, perde terreno a Colbuccaro. I giallorossi scappano sul doppio vantaggio nel primo tempo trascinati dalla doppietta di Ramadori. I padroni di casa rimediano nella ripresa grazie a Petritoli (a tu per tu con il portiere) e a Ginaj (calcio piazzato). Addirittura tre squadre condividono il quarto posto.

Il Camerino Castelraimondo mostra la manita in trasferta al Boca Civitanova (Mazzocco e Lorenzo Fratini rendono meno amaro il passivo): gonfiano la rete Micucci (doppietta), Barboni, Emiliano Micarelli e Brusciotti. L’Academy Civitanovese invece espugna Appignano nello scontro diretto con gli Amatori, stesi da Stoppo (in mischia), Cerquetella (tap in) e Chierichetti (sul cross rasoterra di Lazzarini). La Giovanile Corridoniense non riesce ad andare oltre il 2 a 2 nel terreno della Giovanile Nicolò Ceselli: Adriano Ciocchetti e Luca Lombardelli timbrano il cartellino per i padroni di casa, per gli ospiti ci pensano Principi (da fuori) e Rinaldesi (il quale realizza e fallisce i due panlty calciati). La doppietta di Moretti e il guizzo di Pelagalli trascinano il Serralta nel 3 a 1 alla Lorese, che segna il gol bandiera nel finale. Nel girone C il Fabiani Matelica è sempre secondo in classifica, forte della cinquina rifilata di fronte al proprio pubblico al Real Sassoferrato. Ai piedi della zona playoff, dietro di soli due punti, invece, l’Urbanitas Apiro, che batte all’inglese il Poggio San Marcello (piegato dal rigore di Mastrolorenzi e da un autorete dopo il palo di Piersigilli). Nel girone F, il Monte San Martino subisce la sconfitta per mano della capolista Usa Fermo 2021, esattamente un anno dopo il ko dell’andata. I ragazzi di Bottoni, in dieci, vengono battuti 2 a 0 dalla leader, che si porta a più 13 proprio dai biancocelesti, i quali, nonostante tutto, mantengono la seconda piazza.

La squadra della settimana: Pievebovigliana. La seconda forza del girone E conquista la quinta vittoria nelle ultime altrettante uscite, compreso il successo nella finale provinciale di Coppa Marche, e si dimostra la squadra più in forma del momento. Ed in campionato sembra avere un passo in più delle altre, rimontate dopo una fase iniziale un po’ in salita.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (settima giornata di ritorno):

Amatori Appignano – Academy Civitanovese 0-3

Promos – Corridonia Fc 6-0

Serralta – Lorese 3-1

Boca Civitanova – Camerino Castelraimondo 2-5

Giovanile Nicolò Ceselli – Giovanile Corridoniense 2-2

Colbuccaro – Union Picena 2-2

Sforzacosta – Pievebovigliana 0-3

CLASSIFICA: Promos 47, Pievebovigliana 38, Union Picena 36, Camerino Castelraimondo, Academy Civitanovese e Giovanile Corridoniense 34, Amatori Appignano 33, Lorese 31, Colbuccaro 30, Serralta 23, Sforzacosta 18, Giovanile Nicolò Ceselli 15, Boca Civitanova 8, Corridonia Fc 6.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (quinta giornata di ritorno):

Usa Fermo 2021 – Monte San Martino 2-0

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 58, Monte San Martino 45, Nuova Faleria 43, Tirassegno 40, Ponzano Giberto 39, Montelparo 36, Atletico Monte Urano 34, Audax Montegiorgio 28, Servigliano 24, Save the Youths 23, Torrese 22, Lapedonese 17, Spes Valdaso 16, Union Calcio 12, Grottese 11, Campiglione Monte Urano 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (settima giornata di ritorno):

Fabiani Matelica – Real Sassoferrato 5-2

Urbanitas Apiro – Poggio San Marcello 2-0

CLASSIFICA: Valle del Giano 49, Fabiani Matelica 39, Ostra 37, Real Vallone e Misa 35, Urbanitas Apiro 33, Corinaldo e Real Sassoferrato 31, Rosora Angeli 28, Renato Lupetti 19, Galassia Sport 18, Poggio San Marcello 15, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA