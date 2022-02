Settimana dedicata al food,

«il Comune aderisca alla petizione online»

CIVITANOVA - L'associazione "Insieme cambiamo la mensa" lancia una raccolta firme per richiedere la promozione anche in città del programma alimentare lanciato dalla campagna nazionale per l'11 marzo quando in molte scuole tutti i bambini mangeranno lo stesso menù sostenibile. Mercoledì primo confronto fra candidati sul tema della refezione scolastica

21 Febbraio 2022 - Ore 18:20 - caricamento letture

Campagna nazionale “Green food week”, una petizione per chiedere al comune di Civitanova di partecipare. L’associazione dei genitori di “Insieme cambiamo la mensa”, in vista del primo confronto tra candidati sindaci in programma mercoledì 23 febbraio sul tema della refezione scolastica, lanciano una campagna con raccolta firme per chiedere l’adesione del comune all’iniziativa nazionale promossa assieme alla campagna di Mi illumino di meno per incentivare la corretta alimentazione. L’iniziativa, prevista per il 10 marzo e promossa dai comuni di Fano, Bergamo, Rimini, Cremona, Mantova, Bolzano, Parma e Sesto Fiorentino ha l’obiettivo di sensibilizzare nei confronti di un corretto consumo di cibo e simbolicamente le mense di queste città offriranno tutte lo stesso pasto con verdure crude di stagione miste, pasta o altro cereale con sugo di verdura, polpettone/polpette di legumi in umido. Una giornata simbolica per unire i bambini che a scuola consumeranno un pasto sostenibile, contribuendo, in tantissimi (circa 40.000 pasti al giorno), a un risparmio dei gas serra emessi nell’atmosfera. «Abbiamo lanciato la petizione come genitori civitanovesi sensibili al tema di una mensa scolastica sostenibile e chiediamo al sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, di aderire. Le firme raccolte, unite al nostro appello, saranno inviate al sindaco, all’assessore Barbara Capponi e ai membri del comitato tecnico mensa per invitarli ad aderire alla campagna nazionale “Green Food Week”. Per firmare si può accedere alla piattaforma change.org

