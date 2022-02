Recupero ex conceria Mercorelli,

finanziamento da 1milione e 650mila euro

TOLENTINO - Il sindaco Pezzanesi: «Siamo riusciti, dopo quasi dieci anni, a trovare una soluzione. Dimostriamo ancora una volta di riuscire a realizzare progetti che in passato altre amministrazioni non erano stati in grado di portare a compimento»

Un milione e 650mila euro per il recupero della ex conceria Mercorelli a Tolentino. Ad annunciarlo in una nota il Comune che ha trasmesso all’Usr le schede di inquadramento degli interventi ricadenti nel Pnc, tra cui il recupero della struttura. «Il Commissario straordinario ai fine della ricostruzione per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ha comunicato al Comune di Tolentino che, nell’ambito dei Programmi del Fondo Complementare al Pnrr, il medesimo, provveda all’attuazione dell’intervento in oggetto per un importo di investimento complessivo di un milione e 650mila euro. Quindi è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, per procedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori – prosegue l’ente – Vista la documentazione tecnica nell’ambito dell’intervento di “Rigenerazione area pubblica “ex Conceria Mercorelli”, sito in via Luigi Cadorna a Tolentino, redatta dai tecnici dell’ufficio Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Tolentino, il Sindaco pezzanesi e la Giunta hanno approvato, con apposito atto deliberativo la stessa documentazione tecnica, dando atto che l’intero onere di spesa verrà finanziato con il contributo di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari, nel dettaglio con i fondi per la linea d’interventi denominata “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” Macro misura “A. Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi” Sub-misura A3 – Rigenerazione urbana e territoriale” Linea di intervento 1 “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città”».

«Dopo tanti anni da quando abbiamo iniziato la nostra esperienza amministrativa – ha precisato il sindaco Giuseppe Pezzanesi – siamo riusciti a trovare una opportunità per questo progetto che veniva da lontano. Siamo riusciti, dopo quasi dieci anni, a trovare una soluzione. Non è stato facile ma con questo finanziamento dimostriamo ancora una volta la realizzazione di progetti che in passato altre amministrazioni non erano stati in grado di portare a compimento al contrario della nostra. E’ una ulteriore attestazione di quanta concretezza e di quanti lavori questa Amministrazione ha fatto e farà, perché c’è ne sono tanti già finanziati e in procinto di essere avviati. Il nostro intento è quello di servire la nostra città e obiettivamente bisogna riconoscere il nostro impegno che guardando indietro non trova uguali. Quello che andremo a realizzare cambierà la nostra Tolentino. Noi lavoriamo in maniera concreta e cercando di cogliere tutte le opportunità che ci si presentano, dimostrando continuamente il nostro amore per la città. Ringrazio gli uffici per l’assistenza che danno all’Amministrazione e che sono sempre a disposizione. Inoltre ringrazio il Commissario straordinario Lignini, il Governo, la Regione Marche e l’Usr».

