MACERATA - Il 30 e 31 ottobre gli Old Lions Macerata saranno protagonisti al torneo nazionale di Reggio Emilia nella categoria Subbuteo Tradizionale

Subbuteo, maceratesi in trasferta a caccia di trofei. Nel centro tecnico federale di Subbutteoland, a Reggio Emilia, il prossimo weekend del 30 e 31 ottobre vedrà protagonisti i rappresentanti dell’Old Lions Macerata che daranno battaglia nella competizione di Subbuteo Tradizionale. L’attività promossa dalla F.I.S.C.T. – Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo – fa parte del circuito Guerin Subbuteo, la competizione sponsorizzata dalla più antica rivista del mondo dello sport, il Guerin Sportivo appunto. «Il revival del gioco è ormai una realtà consolidata – spiega il presidente degli Old Lions Leonardo D’Amico – durante la pandemia in molti hanno rispolverato dalle soffitte scatole con importanti cimeli (leggi l’articolo) e ora la passione per il calcio in miniatura è più forte che mai. Anche per questo il Guerin Sportivo, oltre a lanciare questa competizione, ha deciso di dedicare al Subbuteo alcune pagine per mantenere aggiornati gli appassionati di tutta Italia». L’appuntamento di Reggio Emilia, insieme a quello del 5 dicembre che vedrà protagonisti i più piccoli con il Guerrin Junior, è un revival dei fantastici anni ‘80, più precisamente del periodo dal 1978 al 1996, gli anni d’oro del Subbuteo. «Il nostro team è agguerrito e preparato – aggiunge D’amico – e speriamo di poter dire la nostra in un altro appuntamento nazionale visto che siamo reduci da due importanti vittorie: nella categoria Cadetti a Reggio Emilia con Jury Di Tullio e in quella Master a Genova con il top player lombardo Vittorio De Pascale, in forza al club maceratese da circa 2 anni insieme ad altri quattro oriundi ovvero Marco Baj, Ignazio Monte, Mirko Balio e Maurizio Marzo». Per il torneo di Reggio Emilia la squadra maceratese, in rappresentanza delle Marche insieme a quella di Ascoli, vedrà tra le sue fila: D’Amico, Senesi, Marcolini, Gambella, Luchetti e De Pascale. Le gare potranno essere seguite in diretta su Youtube al canale YouFisct.

