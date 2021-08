Li gnocchi co’ la papera

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“A Sa’ Gnulià’, la devozió’ magnereccia maceratese adè li gnocchi de patate co’ lo sugo de papera e la papera arustu. Po’ ugnunu magna quello che je pare, ma la tradizió’ dice questo.

Cumincimo da li gnocchi.

Gnoccu adè un tèrmene de epoca medievale, vène da nocca, cioè un quarsiasi impastu de forma tonna (rotondeggiante). Anticamente vinia fatti co’ lo pa’ refatto (raffermo), farina, acqua e de forma grossa, cotti dentro lo vrodo. Ma se facia anche in atri modi, co’ la farina de granturco, de riso e co’ l’ou dentro l’impastu”

“Ugnunu co’ la farina sua ce fa li gnocchi che je pare”.

A quilli tempi vinia ditti zanzarelli, po’ nel ‘600 malfatti, ecc. Dalla fine del 700 in avanti sparisce tutte ‘ste mode e cumincia quilli de patate, perché né lu frattempu, la patata, ‘rria dall’America. La più adatta adè quella a pasta jalla (gialla).

Nel 1871 vène cunusciuti anche co’ lu nome de gnocchi a la marchigiana, anche se l’invenzió’ pare sia de li sorrentini”.

“Fiuri fiuritti

quanno che spuso io se magna li gnocchi

li parentacci mii li ‘nvito tutti

e co’ le forchette je cce caccio l’occhj”,

“Gnocchi, rape, fave e ceci, dui te sazia per jeci (dieci).

“Ridi, ridi che mamma ha fatto li gnocchi”. Se dice de chj ride senza un mutivu pricisu.

Il detto “giovedì gnocchi”, nasce da lu proverbiu romanu, trasteverinu, “Giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa”. Quest’espressione risale all’immediato dopoguerra, negli anni in cui “pe’ rimpjì’ li piatti de le fameje sirvia ingegnu e quarghe regola data la scarsità de lo magnà’.

“Gnoccoló'”, persona sciocca.

“Gnoccu”, bernoccolo

“Gnocca”, una donna molto bella, anche per indicare il sesso femminile.

La papera

“Se l’acqua scarsegghja, la papera non gallegghja”.

Lo sugo de papera e la papera arustu pare sia stata ‘ccostata a Sa’ Gnulià’ perché un jornu lu Santu, che traghettava le persó’ da ‘na parte all’atra de Potenza, in contrada Isola de Madonna de lu Monte, troò tra l’erba ‘na papera firita. La curò e ce se ‘ffezionò. ‘Na matina de piema (piena) la papera je sarvò pure la vita, ‘nzenghennoje (indicandogli) lu puntu de lu fiume co’ l’acqua più bassa. Quanno un jornu ‘rriò vicino a la cappanna de Sa’ Gnulià, ‘na fameja co cinque fiji ‘ffamati, lu Santu non ci-aia gnènte da daje, soffrènno tanto pensò’ de sacrificà’ la papera. Co’ tanto dolore je tirò lu collu. La matre de ‘lli vardasci la cucinò e cuscì sfamò tutti. Da quella orda la papera e li gnocchi, cunusciuti in tutte le Marche e facili da fa’, fece nasce la tradizió’ de cucinalli assème, lu jornu che li maceratesi decisero de festegghjà’ a Sa’ Gnulià’ l’ospitaliere, ne lu segnu proprio dell’ospitalità”.

