Tolentino appagato,

Notaresco sbanca il Della Vittoria

SERIE D - Gli uomini di Mosconi, matematicamente salvi, perdono 2 a 0 contro la vice capolista, trascinata da Banegas e Mancini con un gol per tempo. Entrambe chiudono in dieci uomini

23 Maggio 2021 - Ore 18:26 - caricamento letture

Un Tolentino appagato della salvezza raggiunta in settimana grazie all’ufficialità delle retrocessioni delle ultime due in classifica alza bandiera bianca contro la vice capolista SN Notaresco. I rossoblu abruzzesi violano 2 a 0 il Della Vittoria trascinati da Banegas e Mancini, con un gol per tempo. Ai crèmisi non basta un’ottima prima mezz’ora di gioco, poi le motivazioni degli ospiti hanno fatto la differenza. Entrambe le squadre chiudono in dieci a causa del rosso diretto rimediato da Conti e dallo stesso Mancini nei minuti finali. Gli uomini di Mosconi domenica 6 giugno saranno di scena nella tana del Castelnuovo Vomano, che oggi è stato costretto a rinviare la partita contro la Recanatese a causa dei casi Covid in squadra.

La cronaca. Il primo squillo del match è di Olcese, Giorgi si allunga e blocca in due tempi. Poi è il Tolentino ad avere le occasioni migliori. Al 6′ Ruci scappa sulla sinistra e serve basso al centro Padovani, mura la difesa abruzzese. Due minuti più tardi Tortelli si inserisce sul cross mancino di Ruggeri, ma il colpo di testa finisce a lato. Al 20′ Padovani brucia in velocità Massarotti, che rinviene al momento del tiro e salva i suoi. Trascorrono un paio di giri di lancette e Pagliari recupera palla a Banegas e avvia la ripartenza crèmisi: palla a Padovani che ricambia il favore, il numero cinque prova a piazzarla sulla destra di Shiba, il quale si allunga e sventa il pericolo. Il forcing del Tolentino prosegue con Cicconetti, che incorna di poco fuori un cross al bacio di Ruggeri. Dopo la parentesi del tiro (out) dalla distanza di Acquadro, al 33′ Laborie mette al centro dalla destra: Ruci sul secondo palo prova la girata che si spegne out di un soffio. Il SN Notaresco esce dal guscio solamente nel finale di frazione, ma è letale e passa in vantaggio con Banegas (37′), che riceve palla sulla destra, si accentra sul mancino e lascia partire una staffilata all’incrocio che trafigge Giorgi. Al 40′ sono ancora pericolosi gli ospiti, con il diagonale sinistro di Acquaro: Ruggeri libera nei pressi della porta, a Giorgi battuto. La ripresa si accende dopo i primi cambi (Capezzani per Ruci e Conti per Pagliari dalla sponda locale e Marchionni per Lattarulo fra gli ospiti). Al 20′ Ruggeri serve un bel pallone per Padovani che si avvita in area ma indirizza male di testa. Il SN Notaresco risponde al 35′ con il doppio tentativo di Speranza e Gallo, entrambi vicini al gol sugli sviluppi di un corner. Tre minuti più tardi i rossoblu trovano il raddoppio con il neoentrato Mancini, che controlla e con una palombella di testa supera Giorgi in uscita. Nel finale si accendono gli animi e sia Conti che Mancini rimediano il rosso diretto. Finisce 2 a 0 per il SN Notaresco.

Il tabellino:

TOLENTINO: Giorgi, Stefoni (30′ s.t. Eleonori), Ruggeri (37′ s.t. Minella), Bonacchi, Pagliari (18′ s.t. Conti), Strano, Tortelli (26′ s.t. Severini), Ruci (18′ s.t. Capezzani), Padovani, Cicconetti, Laborie. A disp.: Governali, Labriola, Salvatelli, Tizi. All.: Mosconi.

SN NOTARESCO: Shiba, Sorrini, Ghiani, Gallo (45′ s.t. Montuori), Speranza, Acquadro (39′ s.t. Paganin), Massarotti, Frulla, Olcese (47′ s.t. Bana), Banegas (25′ s.t. Mancini), Lattarulo (19′ s.t. Marchionni). A disp.: Demalisa, Marcelli, Simoncini, Cancelli. All.: Falasca.

TERNA ARBITRALE: Agostini di Milano (Amoroso di Piacenza – Concari di Parma)

RETI: 37′ p.t. Banegas, 38′ s.t. Mancini

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Frulla, Minella, Olcese. Espulsi: Conti e Mancini (rosso diretto ad entrambi al 48′ s.t.) Recupero: 5′ (0’+5′)

© RIPRODUZIONE RISERVATA