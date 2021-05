Direttore ortopedia,

Procaccini primo in graduatoria

Assunti ventisei infermieri

MACERATA - Dovrebbe essere imminente la nomina per il reparto

E’ l’ortopedico Roberto Procaccini il primo nella terna degli idonei per il ruolo di direttore dell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Macerata. La commissione di valutazione ha inviato la graduatoria alla direttrice dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi al termine della procedura di valutazione che ha visto nove ortopedici presentarsi al colloquio finale. La commissione indica una terna di idonei, in ordine secondo il punteggio ottenuto e di solito – la direttrice Corsi ha sempre agito in questo modo – viene nominato il primo. Il verbale di chiusura della selezione risale al 15 aprile e dunque dovrebbe essere imminente la determina di nomina Roberto Procaccini è un maceratese di 44 anni, formazione universitaria alla Politecnica delle Marche e professionale all’ospedale regionale di Torrette dove opera da dieci anni. In tema di assunzioni c’è la determina dell’Av3 che riguarda l’assunzione a tempo determinato di 26 infermieri: sono Pignani Valentina, Zoccari Elisa, Baldassarre Erica, Cacchiarelli Marta, Rapari Lucia, Menghini Cecilia, Zuffati Eleonora, Ciarlantini Chiara, Mascolo Concetta, Taborri Matteo, Sansone Michele Matteo, Cornacchia Francesca, Manni Lucia, Coppari Arianna, Cupaiolo Antonio, Quaglietti Simona, Rucchi Sara, Rotellini Francesca, Capriotti Alessandra, Sisti Fabrizia, Crognaletti Giulia, Del Latte Costanza, Quarchioni Angelica, Palmitesta Marco, Orsili Silvia e Dinoi Jacopo.

