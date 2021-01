LEGA PRO - L'attaccante 22enne arriva in prestito dalla formazione toscana. Si allenerà oggi con i compagni per la prima volta: «E' la squadra che faceva al caso mio, è stata la prima a cercarmi in questo mercato di riparazione»

di Andrea Cesca

Thomas Alberti ha firmato il contratto che lo lega al Matelica. L’attaccante originario di Asiago arriva in biancorosso con la formula del prestito dal Pisa (Serie B). 22 anni compiuti, 191 centimetri di altezza, il “panzer di Treschè Conca” (così è stato ribattezzato per via dell’imponente struttura fisica il gigante dell’Altopiano dei Sette Comuni) si allenerà per la prima volta oggi con i nuovi compagni. «Il Matelica è la squadra che faceva al caso mio, è una squadra che crea tanto, è stata la prima a cercarmi in questo mercato di riparazione. E poi c’è tanto entusiasmo – dice Thomas Alberti – Non conoscevo di persona il presidente Canil, ma ne ho sentito parlare un gran bene. Sapevo che è veneto come me e che ha fatto tanto per il Matelica». Un “matrimonio annunciato” quello fra Thomas Alberti e il Matelica: il direttore sportivo dei biancorossi, Francesco Micciola, lo aveva già cercato durante l’estate, parlandone con l’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo. Ma allora non se ne fece niente. «Sono bravo sotto porta, ho un bel tiro (il destro, ndr) e mi piace lavorare per la squadra». Così si descrive il nuovo attaccante del Matelica. Che però non si pone traguardi: «Il gol è il pane quotidiano per un attaccante, spero di farne tanti per arrivare il prima possibile ad una salvezza tranquilla con il Matelica». Domenica prossima all’Helvia Recina arriverà il Perugia di Federico Melchiorri, Thomas Alberti (che si ispira a Zlatan Ibrahimović) è pronto a scendere in campo.​ Il mercato del Matelica non si fermerà qui. Il diesse Micciola nei giorni scorsi si è fatto avanti con l’Ascoli per il difensore Niccolò Tofanari e l’attaccante Edoardo Tassi. ​