IL VEICOLO destinato esclusivamente ai servizi di carattere sociale

Croce verde di Monte San Giusto, da oggi entra in servizio un nuovo mezzo, dedicato esclusivamente ai servizi di carattere sociale. Visite mediche e terapie presso tutte le strutture sanitarie della regione Marche. Praticità e confort per i trasportati, a costi bassissimi, grazie all’alimentazione a metano. La Croce Verde percorre 40mila km l’anno solo per i servizi sociali, ai quali si aggiungono quelli per il servizio ordinario di pubblica assistenza di trasporti sanitari.

«Miglioriamo in efficienza per garantire alla nostra comunità un servizio di eccellenza – si legge in una nota -. In collaborazione con il Comune, continueremo ad effettuare la consegna farmaci e spesa a domicilio per quanti sono in isolamento o soggetti considerati a rischio durante il perdurare della pandemia da Covid. Un servizio attivo già dallo scorso aprile per far fronte all’emergenza. L’associazione sangiustese opera da più di 30 anni sul territorio, confermandosi un polo di riferimento importante «grazie al sostegno di imprenditori privati e cittadini, che esprimono la loro gratitudine attraverso il tesseramento annuale, devolvendo il 5×1000 a favore della Croce Verde di Monte San Giusto o donazioni di vario genere. Anche questo mezzo è stato acquistato grazie al sostegno dei cittadini e delle imprese locali che, anche in questo periodo difficile per tutti, non hanno fatto mancare donazioni e contributi».