di Marco Ribechi

Macerata green e la Via Verde tornano di attualità dopo essere rimasti per anni chiusi in un cassetto. La nuova giunta dimostra grande interesse per il Nordic Walking e per i percorsi naturali del capoluogo. L’occasione per discuterne è stata la collaborazione tra la Coop di via Alighieri, con l’associazione Nordic Walking Green, guidata dal maceratese Danilo Tombesi. Nella giornata di ieri sono stati distribuiti dei gadget grazie al contributo della Coop e di Mario Zega (consigliere soci Coop) per l’associazione sportiva e al lancio hanno partecipato molti esponenti della giunta maceratese e anche un rappresentante della regione. «Se devo essere sincero non mi aspettavo tanto interesse dalla politica cittadina per questa occasione – spiega Danilo Tombesi, che alle scorse elezioni comunali era candidato con il Movimento 5 Stelle – da anni cerchiamo di affermare dei percorsi all’interno del verde di Macerata che potrebbero divenire realtà, purtroppo al nostro impegno non è mai seguita una reale spinta amministrativa».

I percorsi a cui Tombesi si riferisce sono quelli che potrebbero collegare i vari parchi cittadini in un reticolato denominato la Via Verde (leggi l’articolo), una sorta di mappa green da sovrapporre a quella urbana della città, un progetto realizzabile che però non ha mai goduto dei favori delle precedenti amministrazioni. All’incontro nel piazzale della Coop questa volta invece hanno preso parte la vice sindaco D’Alessandro, l’assessore allo sport Sacchi, l’assessore alla sicurezza Renna, e la presidente della Commissione Sanità per la regione Marche Elena Leonardi.

«Ho visto grande interesse da parte dei presenti – conclude Tombesi – sia per l’aspetto ambientale e sportivo sia per l’eventuale possibilità di trasformare in meglio il tessuto urbano cittadino. Considerando l’impegno dell’architetto Iommi nella riscoperta delle fonti si può addirittura pensare di unire i due progetti per valorizzare ambiente, patrimonio storico e turismo. In particolare la vice sindaco D’Alessandro, impegnata nel sociale, ha dimostrato il suo interesse anche per l’aspetto sanitario della pratica sportiva e per i progetti con cui il Nordic Walking Green è attivo nel supporto della disabilità e dell’istruzione nelle scuole».