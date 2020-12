RECANATI - Domani alle 21.15 si apre il sipario sulla kermesse teatrale in live streaming di “Amato Teatro a casa tua!”

Si apre domani, venerdì 11 dicembre, il sipario sulla kermesse teatrale in live streaming di “Amato Teatro a casa tua!”. Dal Teatro Persiani di Recanati, alle 21.15, si potrà assistere allo spettacolo La storia di Re Lear, con Vanessa Scalera. “Amato Teatro a casa tua!” è il nuovo progetto realizzato dai Comuni di Recanati, Fano, Pesaro, Senigallia e Urbino, dalla fondazione Teatro della Fortuna, dall’Amat, dalla regione Marche e dal MiBact, che torna a offrire alla platea marchigiana – e non solo – momenti di “invasione” ed “evasione” propri dell’esperienza teatrale grazie a cinque spettacoli in live streaming che compongono un vero e proprio cartellone fino al 3 gennaio 2021. Il testo dello spettacolo La storia di Re Lear, di Melania Mazzucco, ricerca le radici della vicenda, risalente agli anni in cui Romolo tracciò con l’aratro il solco sul colle Palatino per fondare Roma, fino al momento in cui William Shakespeare la rielaborò per comporre il capolavoro conosciuto. «La storia di Re Lear e delle sue tre figlie viene da molto lontano, una storia che hanno raccontato un po’ tutti, dai menestrelli alle corti dei principi alle nonne davanti al camino- si legge nella nota del Comune di Recanati -. Con il passare del tempo le persone smisero di credere alle favole, ma un bel dì arrivò Shakespeare e capì che in questa barbara vicenda di re, conti, principi e principesse, mancava il coro, cioè una persona semplice, che dicesse parole in cui gli spettatori potessero riconoscersi. Insomma: la verità, e così riscrisse tutto. Raccontò Re Lear a modo suo, e lo fece così bene e con parole così giuste che, dopo, se qualcuno avesse voluto raccontare Re Lear, avrebbe dovuto prendere la sua versione. Da allora, Re Lear ha avuto un’infinità di rappresentazioni, traduzioni, riduzioni e adattamenti e questa è una di quelle».

Sul palcoscenico del Persiani ci sarà l’attrice Vanessa Scalera, accompagnata dalle sonorizzazioni di Antonello Aprea. Vanessa Scalera, attrice teatrale e interprete cinematografica per grandi registi come Marco Bellocchio, Michele Placido, Nanni Moretti e Marco Tullio Giordana, è un’artista amata dal grande pubblico grazie alla sua interpretazione del sostituto procuratore Imma Tataranni nell’omonima fiction di Rai Uno. Con lo spettacolo torna anche “Scuola di Platea”, il seguito e apprezzato progetto di formazione del pubblico ideato e curato da Amat con gli studenti delle scuole superiori. Più di 100 saranno gli studenti che da tutta la Regione parteciperanno allo spettacolo in live streaming e incontreranno su zoom, sabato 12 dicembre, l’attrice Vanessa Scalera per approfondirne i contenuti. Lo spettacolo è visibile dal proprio computer o tablet sul portale curato da Amat www.marcheinscena.it, acquistando un biglietto di 5 euro sulla piattaforma vivaticket.com (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-storia-di-re-lear/154610). Una volta acquistato il biglietto online, lo spettatore riceverà tramite email una password con cui potrà accedere allo spettacolo. Per vivere l’esperienza di “Amato Teatro a casa!” si consiglia una rete internet stabile e non un collegamento da hotspot telefonico. Per informazioni Amat 071 2075880.