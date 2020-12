IL COMITATO ha coinvolto circa 250 studenti dell'Itis Divini e dell'Itc Corridoni in tre tour virtuali in aziende locali (Lavorcarni di San Severino, Plados Thelma di Montecassiano e Centro Accessori di Civitanova). Il presidente Sauro Grimaldi: «occorre diventare intraprenditori, cioè persone che all'interno dell’azienda si assumono la responsabilità diretta di trasformare un'idea in un prodotto finito»

Anche quest’anno il comitato Piccola Industria, di Confindustria Macerata, ha celebrato il Pmi Day, una giornata speciale per centinaia di piccole e medie imprese in tutta Italia. «Il Pmi Day è un’iniziativa di Confindustria molto importante – ha spiegato il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella -. Una giornata in cui decine di migliaia di giovani entrano negli stabilimenti delle nostre imprese e toccano con mano cos’è la produzione, cosa è “fare impresa”. È una iniziativa che porta l’attenzione su un tema centrale: il rapporto dei più giovani con il mondo economico che li circonda». Il comitato Piccola Industria di Macerata, grazie anche al contributo della Camera di Commercio delle Marche che sostiene il Progetto Scuola di Confindustria Macerata, ha utilizzato la tecnologia virtuale ed il 3D per realizzare tre tour d’impresa che hanno riprodotto una visita fisica, in un ambiente esclusivamente digitale, veicolata ai sensi mediante un visore che ha consentito un’interazione in tempo reale. Le aziende in cui è stato realizzato il tour virtuale sono state Lavorcarni di San Severino, Plados Thelma di Montecassiano e Centro Accessori di Civitanova. Tutto questo è stato possibile grazie alla Ubisive di Civitanova, che ha progettato una piattaforma con contenuti in cloud resi disponibili su una apposita App per smartphone ai 250 ragazzi dell’ Itis Eustachio Divini di San Severino, coordinati dalla professoressa Lidia Papavero e dell’Itc Filippo Corridoni di Civitanova, coordinati dal vicepreside, il professor Luigi Galandrini. Gli studenti hanno potuto partecipare sia che fossero a scuola o in modalità di didattica digitale a casa. Così, un momento difficile si è trasformato in un’opportunità per poter raggiungere molti più studenti rispetto alle edizioni passate. Sauro Grimaldi, presidente della Piccola Industria di Macerata, ha posto l’attenzione sul fatto che «occorre diventare intraprenditori, cioè persone che all’interno dell’azienda si assumono la responsabilità diretta di trasformare un’idea in un prodotto finito. È una figura per cui non esiste un preciso percorso formativo, ma le caratteristiche indispensabili sono: essere innovativi, creativi, coraggiosi e flessibili per pensare fuori dagli schemi. Infine, non può mancare il lavoro di squadra: riuscire a sviluppare doti di leadership e comunicazione collaborativa». Tutto è stato magistralmente coordinato da Gabriele Micozzi, esperto di comunicazione e marketing, mentre le visite virtuali sono state realizzate anche grazie alla collaborazione e al supporto tecnico di Sinergia Consulenze.