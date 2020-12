SERIE C - Il colpo di testa al 33'st del centravanti italo-argentino regala i tre punti alla formazione di Zironelli che domenica prossima ospiterà il Matelica. Rossoblù concreti e cinici. Seconda vittoria consecutiva al "Rocco". La gioia del presidente Serafino: «Eroi, vamo Samba»

di Benedetto Marinangeli

E’ grandissima Samb nella palude del “Rocco” di Trieste. Un gol di Facundo Lescano al 33’ st regala alla formazione rossoblù il secondo successo consecutivo nel giro di quattro giorni, bissando la vittoria della passata stagione. Insomma l’impianto giuliano diventa terra di conquista. Era praticamente impossibile giocare a calcio nella palude del “Rocco”, ma tra le due squadre in campo quella che è stata maggiormente propositiva è stata sicuramente la Samb.

Gara condizionata dal forte maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Zironelli opta per un prudente 3-4-1-1- con Rocchi, al rientro, a centrocampo al posto di Shaka Mawuli insieme ad Angiulli e D’Angelo. E’ Botta a fungere da variabile impazzita in avanti con Maxi Lopez a fare a sportellate con i difensori alabardati.

Pillon, invece opta per il 4-3-3 con l’ex Rapisarda in panchina per tutti i novanta minuti ed il tridente composto Petrella, Mensah e Gatto. La Samb prova a creare gioco rischiando anche un po’ nella palude del “Rocco”. Un atteggiamento da squadra importante da chi sa ciò che vuole e deve fare. Ottima la prestazione di tutti i rossoblù che sono scesi in campo. Al 4’ ci prova Botta su corner con Offredi che si salva in due tempi. La risposta della Triestina è affidata ad una punizione di Lodi, senza esito. Al 9’ pt viene annullato un gol a Maxi Lopez per un fallo del capitano su Ligi. La risposta alabardata è affidata a Rizzo con il pallone che si perde sul fondo.

La Samb non si chiude, anzi si rende ancora una volta pericolosa con il giovane Masini con un tiro-cross che viene controllato con difficoltà da Offredi. E’ poi Tartaglia di testa a mancare il bersaglio dopo un corner calciato da Lodi. Il primo tempo più di pallanuoto che di calcio si chiude con una conclusione dal limite di Angiulli deviata in angolo da un difensore dopo una mischia furibonda nell’area giuliana.

Nella ripresa è subito la Triestina al 13’ a rendersi pericolosa ma la conclusione di Calvano non impensierisce Nobile con il pallone che termina a lato. Tre minuti dopo ecco le prime mosse di Zironelli. Dentro Lescano per Maxi Lopez e Shaka Mawuli per Rocchi. La Samb inizia a spingere di più sull’acceleratore con Bepi Pillon che fa entrare El Diablo Granoche. Al 20’ è superlativo Nobile sulla conclusione di Calvano che aveva fatto gridare al gol la panchina alabardata.

Ma è con l’ingresso di Nocciolini per Botta che la partita prende la piega favorevole per la Samb. Zironelli si mette con un 3-5-2 classico ed al 33’ ecco il gol vittoria. Nocciolini trova sulla sinistra l’affondo di Malotti che calibra un preciso cross per la testa di Lescano con pallone e portiere che entrano in porta. Pillon si gioca tutte le carte a sua diposizione per provare a trovare il pareggio e cioè Sarno, Maracchi ed il bomber Litteri, ma il fortino rossoblù resiste. Scampoli di gioco finali per Enrici e De Ciancio e dopo quattro minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Ed è grande festa in casa Samb. Domenica prossima derby casalingo con il Matelica.

IL PRESIDENTE SERAFINO A FINE GARA: «Eroi. Eroi sul campo, eroi in panchina, eroi in tribuna. Questa è la mia squadra, la squadra fatta prima di tutto da uomini che sanno sacrificarsi e che lottano insieme. Avevo chiesto loro di regalarci una prestazione degna della Samb, loro hanno fatto di più: ci hanno regalato una vittoria costruita con le gambe, il fiato e la testa, ma soprattutto con il cuore. Grazie per aver dato tutto quello che potevate! Ora godiamoci la vittoria, ma da domani pensiamo alla prossima partita, il cammino è lungo: equilibrio e concentrazione. Vamo Samba».

TRIESTINA (4-3-3): Offredi 5,5; Tartaglia 6, Capela 5,5, Ligi 5,5, Brivio 6; Rizzo 6 (40′ st Litteri sv), Lodi 5 (Maracchi sv), Calvano 6; Petrella 5 (33′ st Sarno 5), Mensah 6, Gatto 5 (20′ st Granoche 5). A disposizione: Valentini, Lambrughi, Boultam, Rapisarda, Filippini, Butti, Sarno, Palmucci, Cavaliere. Allenatore: Pillon 5,5.

SAMB (3-4-1-1): Nobile 7; Cristini 7, D’Ambrosio 7, Di Pasquale 7; Masini 7, Rocchi 6 (17′ st Shaka 6), Angiulli 6,5 (42′ st De Ciancio sv), D’Angelo 6, Malotti 7 (42′ st Enrici sv); Botta 6 (23′ st Nocciolini 6,5), Maxi Lopez 6 (17′ st Lescano 7,5). A disposizione: Laborda, Biondi, Occhiato, Chacon, Serafino, Mehmetaj, Lavilla. Allenatore: Zironelli 7.

Arbitro: Fiero di Pistoia 6 (assistenti De Pasquale e Fragetta, quarto ufficiale Panettella).

Rete: 33’st Lescano.

Note: ammoniti Tartaglia (T), Rizzo (T), Mensah (T), Lescano (S), Di Pasquale (S), Ligi (T). Angoli 7-5 per la Samb. Recupero 1’+4′.