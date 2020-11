GRAN MAESTRO - Bresciano di origine, è stato per dieci anni referente della Commenda dell’Ordine di Macerata, Villa Ciccolini a Sforzacosta. Poi delegato per Marche Nord. Ora la nomina a Luogotenente

Frà Marco Luzzago, bresciano di nascita ma ormai marchigiano di adozione da oltre 10 anni, è stato eletto luogotenente dell’Ordine di Malta. Il ruolo è, di fatto, quello di un capo di stato, oltre che massimo vertice a livello Mondiale dell’Ordine di Malta. L’Istituzione, nata nel 1113, è oggi un soggetto di diritto internazionale, ha relazioni diplomatiche con più di 100 Stati e con l’Unione Europea ed è ha lo status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. È neutrale, imparziale e apolitico.

L’elezione di Frà Luzzago è avvenuta lo scorso 8 novembre a Roma e resterà in carica per un anno in attesa dell’elezione del nuovo Gran Maestro.

Ha prestato giuramento davanti ai membri del Consiglio Compito di Stato e al Delegato Speciale del Papa, il Cardinale eletto, S.E.R. Silvano Maria Tomasi.

Fra’ Marco Luzzago, bresciano di nascita, parente di Papa Paolo VI, è stato per dieci anni referente della Commenda dell’Ordine di Macerata, Villa Ciccolini a Sforzacosta. Al momento dell’elezione, inoltre, ricopriva la carica di delegato Per le Marche Nord.