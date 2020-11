MACERATA - Operai al lavoro per garantire il regolare deflusso in località Valle. Sono state rimosse terra e vegetazione dall'alveo

La manutenzione dei fossi è tra le attività del Consorzio di Bonifica Marche, che continua la sua opera per garantire un corretto deflusso lungo i corsi d’acqua di sua competenza. «Ecco quindi – si legge in una nota del Consorzio – che recentemente è finito sotto la lente il fosso Chienti 1100, in località Valle nel Comune di Macerata: qui il problema riguardava soprattutto un’ostruzione fluviale dovuta ad alcuni depositi terrosi e all’eccessiva vegetazione.

Dal sopralluogo è emersa anche la necessità di rimuovere del materiale di un vecchio passaggio stradale, oggi in disuso. Quindi gli operai sono intervenuti con la trinciatura degli arbusti in eccesso e con l’abbattimento di alcune piante di alto fusto all’interno dell’alveo (ovviamente tutte specie non protette) e in condizioni precarie di vegetazione. A questo ha fatto seguito sia la risagomatura del corso d’acqua sia l’espurgo del materiale: vegetazione e terra rimosse sono state poi depositate sulla sponda destra».