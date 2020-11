OPERA - Lo scrittore italo-albanese di Porto Recanati propone una raccolta di poesie per parlare di scienza, di arte e del difficile momento causato dalla pandemia. Il libro è composto da 420 composizioni brevi

“Miracolo in gabbia” è il titolo del nuovo libro di Zef Mulaj, autore di Porto Recanati, pubblicato dalla casa editrice Simple Macerata. L’ultima fatica dello scrittore italo-albanese è una raccolta di poesie, per parlare di scienza e arte ma anche del difficile momento che si sta vivendo per via del Covid. Prolifico poeta e scrittore, portorecanatese d’adozione, Zef Mulaj è anche dottore in scienze farmaceutiche, esperto internazionale di piante medicinali, consulente scientifico di tossicologia chimica forense e membro della prestigiosa “Albanian-American Accademy of Science and Arts” di New York . «Questo è il mio 13esimo libro di poesie, il quinto in italiano – spiega Mulaj –. È composto da 420 haiku, composizioni brevi che giocano sulla molteplicità di interpretazioni che il lettore può dare. Tutto è nato durante il Coronavirus, e infatti il tema principale è l’insistenza del male da combattere. La gabbia oggi si è riaperta, spargendo al vento semi avvelenati chiamati Covid, un nemico in agguato. Gli uomini sono così costretti a riflettere, spinti della paura, che è la rivelazione della propria debolezza. Ciò vuole anche essere un invito a combattere contro un mondo di pietra e sangue, e trovare il coraggio di vincere la guerra, magari con l’aiuto di un sorriso, un bacio o un gesto di amore, rivestendo di sincerità le nostre parole e i nostri giorni. Nella speranza di tornare a credere ai miracoli».