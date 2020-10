MACERATA - La decisione di amministrazione e Ircr a causa del focolaio Covid nella struttura

A causa del focolaio di Covid 19 che si è sviluppato all’interno della casa di riposo di Villa Cozza, per la XVII edizione della Giornata del Trekking Urbano (in calendario il 30 ottobre e il primo novembre), in accordo con Ircr, l’Amministrazione comunale di Macerata ha deciso di escludere dal tour dei parchi urbani, la tappa nell’aera verde di Santa Lucia. Rimane invariato il resto del programma, che prevede le visite dei parchi di Villa Lauri e Fontescodella, un tour alla scoperta della loro storia e del loro patrimonio naturalistico in compagnia delle Guide Turistiche delle Marche e con il supporto dell’Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, del collettivo Spiazzati e del Cea Fontescodella.