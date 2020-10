FIUMINATA - Programmati dall’ Enci ( Ente Nazionale Cinofilia Italiana) , sono stati svolti dalla scuola nazionale “Animal Learn” diretta dall’ etologa Giusy Mazzalupi

Si sono conclusi sabato a Fiuminata i corsi di formazione per Addestratori cinofili di cani da compagnia, agility ed Utilità e difesa e per conduttori cinofili in esposizione ( Handlers), programmati dall’ Enci ( Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e svolti tramite un’ apposita convenzione, per il quarto anno consecutivo dalla scuola nazionale di formazione cinofila “ Animal Learn” di Fiuminata, diretta dall’ etologa Giusy Mazzalupi specialista del comportamento del cane. Tutti gli iscritti e frequentanti i corsi teorici e pratici della durata complessiva di 160 ore sono risultati idonei e pertanto saranno iscritti negli albi ufficiali dell’ Enci, riconosciuti da uno specifico decreto ministeriale. Dieci nuovi addestratori provenienti dalle Marche, dal Lazio e dall’ Abruzzo, tra essi anche Pietrò Niccolò Petrelli di Fiuminata e cinque handlers, tutti marchigiani. I corsi, che erano iniziati a fine giugno, sono stati coordinati rispettivamente dalla dottoressa Giusy Mazzalupi per i futuri addestratori e da Maria Sofia Petrelli, responsabile tecnico della Scuola, per gli aspiranti Handlers.