MACERATA - L'azienda di Fabriano ha accolto la richiesta Claudia Katia Monaldi, regalando dispositivi personalizzati col logo

Cotton club dona mascherine al Soccorso Alpino della stazione di Macerata. Succede che da una esperienza positiva con una mascherina, il cui utilizzo per ore è pressoché impercettibile, nasce un pensiero nobile e questo pensiero nobile incontra un cuore altrettanto nobile.

Claudia Katia Monaldi sostenitrice e raccoglitrice di fondi per la Stazione di Macerata del Soccorso Alpino, dopo aver testato personalmente l’utilizzo delle mascherine Cotton Club ha chiesto alla ditta di poter riceverne una dotazione in dono per i soccorritori. E Sara Crescentini, amministratrice unica della Cotton Club, amante della montagna e ben conscia degli interventi svolti dal corpo non ha esitato ad accettare la particolare richiesta personalizzandola con logo del Soccorso Alpino Marche. Cotton Club, azienda italiana di Fabriano, leader nella produzione artigianale di lingerie, ha convertito la sua produzione per dare il suo contributo all’emergenza coronavirus, realizzando mascherine, al fine di limitare il contagio del Covid19. Le mascherine che producono sono realizzate con tessuto certificato, realizzato interamente in Italia, secondo le normative Oeko-Tex a norma Iso 9073.