IN CAMMINO - La spedizione di Va’ Sentiero prenderà il via domenica 30 agosto alle 8,30 dal borgo dei Sibillini dove si era conclusa la prima tranche

Riparte dalle Marche la spedizione di Va’ Sentiero lungo il trekking più lungo del mondo – il Sentiero Italia – iniziata lo scorso anno dal Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di valorizzare le terre alte del Bel Paese. La ripartenza è fissate alle 8.30 di domenica 30 agosto da Visso, dove lo scorso dicembre si è conclusa la prima tranche del cammino.

Alle 8.30 di domenica 30 agosto Va’ Sentiero riparte esattamente da dove si è fermato: dal borgo marchigiano di Visso, ai piedi dei Monti Sibillini. Dallo scorso maggio 2019, infatti, i 6 ragazzi dell’associazione Va’ Sentiero sono impegnati in un’impresa senza precedenti: attraversare a piedi l’intero Sentiero Italia, il filo rosso che con i suoi 7mila km collega le alte vie del Bel Paese aggiudicandosi il titolo di trekking più lungo del mondo. L’obiettivo? Valorizzare e condividere il patrimonio dell terre alte, promuovendone il turismo sostenibile.

Dopo aver percorso a piedi tutto l’arco delle Alpi e l’Appennino centro-settentrionale (3.500 km per 7 mesi di cammino) e dopo una pausa invernale inaspettatamente prolungata dall’emergenza sanitaria, Va’ Sentiero è finalmente pronto a ripartire alla volta del Centro-Sud; la ripartenza del 30 agosto sarà anticipata dall’evento di sabato 29 agosto alle 18, Visso, accessibile a tutti su prenotazione

«La scelta di Visso come tappa della ripartenza di Va’ Sentiero non è casuale: con la nostra spedizione vogliamo lanciare un messaggio di riscatto per questo borgo, simbolo di un’Italia dimenticata e lasciata a sé stessa. Esattamente a metà del Sentiero Italia, Visso deve rappresentare non solo un traguardo, ma anche e soprattutto una ripartenza» ha spiegato Yuri Basilicò, founder di Va’ Sentiero

Da Visso, le tappe marchigiane che Va’ Sentiero attraverserà dal 30 agosto al 6 settembre sono Norcia, Castelluccio di Norcia, Accumoli, Colle d’Arquata e San Martino per un totale di 92 km di Sentiero Italia marchigiano; tra gli appuntamenti in programma durante questo tratto di cammino, l’evento pubblico di domenica 6 settembre ore 16.30 a San Martino, promosso con “Le antiche vie mulattiere” (i dettagli saranno pubblicati nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Va’ Sentiero). Una volta lasciate le Marche, il cammino proseguirà lungo Gran Sasso, Majella, Altopiano delle Murge nel 2020 e Costiera Amalfitana, Pollino, Sila, Aspromonte, Etna, Madonie, Riserva dello Zingaro, Gennargentu e Gallura nel 2021.